انطلاقة قوية لبطولة العام الجديد للبولو في أبوظبي

شهدت انطلاقة منافسات بطولة العام الجديد للبولو، أول من أمس، المقامة حالياً في نادي غنتوت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، فوز فريق تمام بولو على أبوظبي بولو 8-4، فيما فاز فريق نون المغيرات بولو على غنتوت بولو 5-4 ونصف هدف.

وتقام البطولة بدعم ومتابعة من مجلس أبوظبي الرياضي وبالتنسيق مع اتحاد اللعبة وبمشاركة أربعة فرق. ويلتقي اليوم في البطولة تمام بولو مع غنتوت بولو، فيما يلتقي بالمباراة الثانية فريق أبوظبي بولو مع نون المغيرات بولو، وتقام المباراة النهائية بعد غدٍ.