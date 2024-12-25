كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير والذهبية 5 فبراير

تنطلق كأس دبي الفضية للبولو في السادس عشر من شهر يناير المقبل وتستمر حتى الأول من فبراير، وتعقبها البطولة الأهم والأبرز بموسم البولو بطولة كأس دبي الذهبية، والتي ستقام خلال الفترة من الخامس من شهر فبراير وتستمر حتى الثاني والعشرين.

ووجه محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو تهنئته إلى أسرة البولو موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت للفروسية والبولو، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة فريق الإمارات للبولو لدعمهما للعبة، والإسهام في إنجاح البطولتين سنوياً باعتبارهما أقوى بطولات البولو بالمنطقة العربية والشرق الأوسط والتي يصل الهانديكاب فيها إلى 20 جول.

وقال الحبتور: إن كأس دبي الفضية تحظى بمشاركة خمسة فرق هي: الإمارات وغنتوت والحبتور وبنجاش والذئاب، بينما يشارك في كأس دبي الذهبية ستة فرق هي الفرق الخمسة الأولى إلى جانب فريق «جيهان جيري».

ووجه الحبتور الدعوة إلى عشاق ومحبي البولو بالإمارات للحضور، منوهاً إلى أن هناك العديد من الفعاليات والمفاجآت المصاحبة للكأسين ستكون في انتظارهم.