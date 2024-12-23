فريق أبوظبي بطل كأس سلطان بن زايد للبولو

توج فريق أبوظبي بولو للمرة الأولى بلقب بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، التي اختتمت، أول من أمس، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وفاز فريق أبوظبي في المباراة النهائية للبطولة على فريق بن دري «حامل اللقب» بنتيجة 8/ 5.

وأشرف نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على تنظيم النسخة الخامسة من البطولة التي شاركت فيها 6 فرق، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تمكن فريق أنكورا من الفوز على فريق «AM» بنتيجة 7/ 3، ليحتل المركز الثالث.

واشتمل برنامج الحفل الختامي على العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية والتراثية، والعروض المخصصة للأطفال، فيما شاركت موسيقى شرطة أبوظبي باستعراضات مميزة، وقدمت فرقة الفنون الشعبية نماذج من فنون التراث.