«لامبورن» يعانق لقب النسخة 160 من الديربي الإيرلندي

حلّق المهر «لامبورن» بلقب النسخة 160 من «الديربي الإيرلندي»، والذي أقيم، أمس، على مضمار كوراغ العريق لمسافة 2400 متر، والمصنف من «الفئة الأولى» للخيول بعمر 3 سنوات، برعاية «سوق دبي الحرة»، والبالغ إجمالي جوائزه 1.250.000 يورو.

ونجح «لامبورن» في تحقيق الثنائية الكلاسيكية المميزة بعد فوزه سابقاً بلقب «الديربي الإنجليزي»، وذلك بقيادة الفارس ريان مور، وتحت إشراف المدرب إيدن أوبراين، الذي حقق فوزه السابع عشر في السباق، ليحافظ الثنائي مور واوبراين على اللقب، الذي حققاه العام الماضي مع المهر «لوس أنجلوس».

وحسم «لامبورن» اللقب بزمن قدره 2.29.18 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سيريوس كونتيندر»، بقيادة كيفين ريان، وإشراف ايدن أوبراين، فيما جاء ثالثاً «ليزي غريف».

وشهد المهرجان، الذي ضم 10 أشواط، منافسة قوية، وأسفرت أبرز النتائج عن فوز المهرة «فيسبيرتيليو» للشراع للسباقات بلقب سباق مضمار جبل علي وإسطبلات داش ستيكس «قوائم» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس ديلان براون، وتحت إشراف المدرب ماكريري، مسجلة زمناً 1.12.76 دقيقة.