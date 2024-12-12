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الفروسية

مباراتان في بطولة تشرشل للبولو اليوم

جانب من المنافسات
البيان
جانب من المنافسات

فائز بجبوج

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في الثالثة إلا الربع من عصر اليوم المباراة الأولى في الدور قبل النهائي لبطولة السير ونستون تشرشل للبولو، حيث من المقرر أن تجمع المباراة بين فريق الباشا الفائز بالمباراة الثانية في التمهيدي وفريق «إيه إم» الخاسر من فريق الحبتور في المباراة الأولى، بينما حقق فريق الباشا فوزاً ثميناً على فريق الذئاب ومهرة وبنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف ونصف، وفي المباراة الثانية يلعب فريق الحبتور أمام الذئاب ومهرة، وسوف يلتقي الفريقان الفائزان في نهائي البطولة في الثالثة والنصف من عصر يوم بعد غدٍ بينما يلعب الفريقان الخاسران على كأس الترضية في الثانية والنصف ظهراً.