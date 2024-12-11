انطلاق كأس سلطان بن زايد للبولو بغنتوت اليوم

تنطلق عصر اليوم بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الخامسة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو والتي تستمر منافساتها حتى 21 ديسمبر الجاري، ويلتقي في مواجهة الافتتاح فريقا بهانسلي وبن دري بولو حامل اللقب.

وأعلن نادي غنتوت أمس عبر مؤتمر صحافي تفاصيل البطولة، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وخالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وناصر الشامسي عضو مجلس الإدارة، كما حضر المؤتمر عدد من المسؤولين واللاعبين المحليين والمحترفين وشركاء النجاح.

وفي بداية المؤتمر رحب سعيد المنصوري بالحضور، وهنأ بعيد الاتحاد الـ53، مؤكداً تنظيم بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في دورتها الخامسة بطموح كبير لتحقيق النجاح ومواصلة التميز، مبيناً أن النادي أكمل ترتيباته للبطولة.

وكشف خالد المرزوقي عن أسماء الفرق المشاركة قبل بدء مراسم القرعة العلنية والتي ضمت فرق غنتوت، أبوظبي، بن دري، انكورا، AM بولو، بهانسلي، متمنياً التوفيق للفرق المشاركة.