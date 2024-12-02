غنتوت يحرز لقب كأس الاتحاد للبولو

أحرز فريق غنتوت لقب بطولة كأس الاتحاد للبولو إثر فوزه في المباراة النهائية أول من أمس على بهانسالي بنتيجة 6 - 3.5، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط بدون هزيمة. وأقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، تزامناً مع عيد الاتحاد الـ53.

وذهب المركز الثاني إلى فريق لامار بعد فوزه على انكورا 4 - 2، رافعاً رصيده إلى 4 نقاط بفارق الأهداف عن فريقي أبوظبي الثالث وانكورا الرابع، وجاء فريق بهانسالي خامساً، وتوج سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، أصحاب المراكز الأولى في ختام البطولة.

وتوجه المنصوري بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، على رعايته للبطولة التي تزامنت مع مناسبة غالية، مشيداً بالمستويات المتطورة للفرق المشاركة.