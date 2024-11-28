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الفروسية

نصف نهائي بطولة «عيد الاتحاد» للبولو اليوم

فريق الحبتور تأهل إلى نصف النهائي
البيان
فريق الحبتور تأهل إلى نصف النهائي

فائز بجبوج


تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر اليوم مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة عيد الاتحاد الـ 53 للبولو والتي من المقرر أن تختتم بعد غدٍ، حيث يواجه فريق الحبتور فريق بن دري، وفي اللقاء الثاني يواجه فريق الفيصل فريق إيه إم.

وكان فريق الفيصل قد تغلب على فريق بن دري بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف جول «فارق التصنيف»، وفي المباراة الثانية بين فريق الحبتور ومنافسه التقليدي فريق إيه إم فقد تقدم فريق إيه إم منذ بداية اللقاء وحتى نهاية الشوط الثالث وشهد الشوط الرابع إثارة كبيرة وحالات تعادل إلا أن إصرار فريق الحبتور مكنه من الخروج فائزاً في الثانية الأخيرة وبتسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف.