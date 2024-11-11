الاتحاد الدولي للفروسية يفتتح أعمال اجتماعاته في أبوظبي

انطلقت صباح اليوم بفندق كونراد في أبراج الاتحاد بأبوظبي فعاليات اجتماعات المجموعات الإقليمية في الاتحاد الدولي للفروسية، التي تتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية 2024، المقرر من 10 إلى 13 نوفمبر الحالي.

حضر الاجتماعات سعادة إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، ورؤساء الاتحادات وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأكد سعادة سلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، أن استضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في أبوظبي تسهم في إبراز مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي.

وقال إن اجتماع المجموعة الإقليمية السابعة استعرض العديد من بنود الأجندة مع رؤساء الأقسام في المجموعة ورؤساء اللجان في الاتحاد الدولي، مشيرا إلى عرض بعض الاقتراحات والأفكار المبدئية لأخذ الموافقات عليها من أعضاء المجموعة السابعة ودراستها، وشرح التفاصيل الفنية مستقبلاً خلال الاجتماع الفني السنوي للمجموعة في الشارقة مطلع فبراير المقبل.

وأشار إلى أن المجموعة السابعة ستقوم بتنظيم بطولة سباق القدرة والتحمل يومي 3 و4 يناير 2025 في قرية بوذيب العالمية للقدرة، بالإضافة إلى اقتراح بإقامة بطولة "الماسترز" الدولية التأهيلية لقفز الحواجز من جميع أنحاء العالم تتضمن 6 بطولات بأوروبا، و4 بطولات للفرق بالمجموعة السابعة بالإضافة إلى بطولات بأمريكا وآسيا تؤهل للمشاركة في البطولة النهائية، وذلك بهدف تأهيل الفرسان للمشاركة في الأولمبياد، والبطولات العالمية التي تشهد مشاركة أفضل الفرق.