«سمحة» تهدي هجن الرئاسة سيف الإمارات

اختتم مهرجان المرموم التراثي للهجن فعاليات نسخة 2025 في ميدان المرموم، أمس، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، وأسدل الستار على «ختامي المرموم» عبر منافسات مثيرة لرموز سن الحول والزمول الخاصة بمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، أبرزها سيف الإمارات للحول المفتوح لمسافة 8 كلم.

وتألقت هجن الرئاسة في «ختامي المرموم» بعد إحرازها ثلاثية مميزة «هاتريك» في مسك ختام الحدث، أبرزها فوز «سمحة» بسيف الإمارات للحول المفتوح بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري بعد أن قطعت مسافة السباق في توقيت مميز بلغ 12:08:0 دقيقة، لتضيف إنجازاً جديداً لسجلاتها الذهبية، واحتكرت هجن الرئاسة المراكز الثلاثة الأولى بعد أن حققت «الفايضة» بقيادة محمد زيتون المهيري درع المركز الثاني، في حين حصدت «مهدية» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي درع المركز الثالث.

وتألق «شاهين» في الشوط الافتتاحي لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد محمد بن مروشد بعد إحرازه شداد الزمول المحليات المخصص للفائز بالمركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 12:30:2 دقيقة، ومقتنصاً جائزة الـ500 ألف درهم ليعتزل البطل ميادين سباقات الهجن بعد هذا الإنجاز وينتقل إلى الإنتاج بعد مشوار حافل بالرموز والإنجازات.

وتُوجت «الوثبة» لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن زيتون المهيري بخنجر الحول المحليات بزمن مميز بلغ 12:10:5 دقيقة، وسط أداء قوي فرضت به سيطرتها على مجريات المنافسة. وعانق «صايب» لهجن الرئاسة بندقية الزمول في الشوط الثالث المفتوح بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بعدما سجل زمناً بلغ 12:24:9 دقيقة، متوجاً بالرمز وجائزة المليون درهم.

تتويج

وبعد ختام السباقات، تسلم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، من الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، سيف الإمارات ورموز الأشواط التي حققتها هجن الرئاسة بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله محمد الكواري، نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في دولة قطر، كما تسلم المضمر راشد محمد بن مروشد رمز فوز «شاهين» بشداد الزمول المحليات.

شكر

من جهته، أشاد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بفرق العمل في المهرجان خلال لقائه موظفي نادي دبي لسباقات الهجن وأعضاء لجان العمل، وذلك بمقر النادي، حيث قدّم لهم الشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة طوال أيام الحدث، مشيداً بروح الفريق الواحد التي انعكست في النجاح الباهر لهذا الحدث التراثي الكبير، مؤكداً أن هذا النجاح جاء انعكاساً للرعاية الكريمة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة لرياضة الهجن، مشيراً إلى أن المهرجان تميز هذا العام بحضور استثنائي وتنظيم رفيع المستوى يعكس المكانة الرائدة لميدان المرموم على خريطة السباقات التراثية.

كما عبّر الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم عن تقديره للملاك والمضمرين المشاركين، مهنئاً الفائزين بالرموز الغالية، ومثمناً المستوى الفني الرفيع الذي شهدته كافة الأشواط، مؤكداً أن نادي دبي لسباقات الهجن يواصل التزامه بتطوير هذه الرياضة العريقة وفق أعلى المعايير، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة.

من جانبه، أعرب علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، عن اعتزازه بالنجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان، مشيداً بالدعم اللامحدود والرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، التي وفرت كل مقومات التميز لهذا الحدث التراثي العريق، موضحاً أن ما حققه المهرجان من تميّز وتألق لم يكن ليتحقق لولا رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي، التي وضعت الأسس الصلبة لنجاح هذا الحدث منذ مراحله الأولى، حيث كان حريصاً على متابعة كافة التفاصيل، ووضع أعلى معايير التميز نصب أعين الفريق، ما أثرى جودة التنظيم ورفع من مستويات الأداء.

استراتيجية

بدوره قال عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في نادي دبي لسباقات الهجن: في إطار حرص نادي دبي لسباقات الهجن على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة، نفخر بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا مع شركة الطاير للسيارات، إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع السيارات بدولة الإمارات.

وتابع حديثه: نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى شركة الطاير للسيارات، الراعي البلاتيني والشريك الاستراتيجي للنادي لأكثر من اثني عشر عاماً، تقديراً لدورهم البارز في دعم رياضة سباقات الهجن وتعزيز حضورها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وواصل: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كافة الجهات الداعمة لإنجاح المهرجان، وفي مقدمتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي - مركز شرطة ند الشبا ومركز شرطة الفقع، وإسعاف دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجميع المؤسسات الوطنية المشاركة، موضحاً أن وجود علامات عالمية مرموقة، مثل «شركة هونر للتكنولوجيا» ضمن فعاليات المهرجان، مثّل إضافة حقيقية أثرت الحدث وعززت من تجربة الجمهور والمشاركين على حد سواء.