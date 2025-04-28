«الوارية» تحصد سيف هجن أبناء القبائل في ختامي المرموم

اختتمت هجن أبناء القبائل مشاركتها في مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم»، بعد استضافة ميدان المرموم 6 أشواط مثيرة لسن الحول والزمول لمسافة 8 كيلومترات، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، وبمشاركة واسعة من ملاك الهجن في الإمارات والخليج.

وحصدت «الوارية» بشعار محمد علي محمد حماد الشامسي، وبقيادة المضمر هادف بن عفصان المنصوري، أغلى سيوف هجن أبناء القبائل المخصص للحول المفتوح، بالإضافة إلى الجائزة المالية الضخمة البالغة 5 ملايين درهم، بعد أن سجلت أفضل توقيت، وقدره 12:22:0 دقيقة، في مسك ختام منافسات هجن «الجماعة»، لتضيف إنجازاً جديداً لمسيرة هذا الشعار، بعد تتويجها قبل أسابيع قليلة بسيف ختامي الكويت، وتضيف السيف الثامن في خزائن بن حماد.

واحتلت المركز الثاني في شوط السيف «مقصوده» لناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند، لينال درع الوصافة، بجانب جائزة مالية بقيمة مليوني درهم، بعدما أنهت «مقصودة» المسافة في زمن قدره 12:23:7 دقيقة، فيما حصلت «اليافل» لمحمد علي محمد حماد الشامسي، وبقيادة المضمر هادف بن عفصان المنصوري، على درع المركز الثالث، مع جائزة نقدية بلغت 800 ألف درهم، بتوقيت بلغ 12:23:8 دقيقة.

نتائج

وأسفرت نتائج الأشواط الأخرى عن فوز «العاصوف» لعبدالله الطير سهيل العامري، بلقب شوط الزمول للإنتاج، محققاً الشداد ومليون درهم، بتوقيت 12:37:5 دقيقة. وأحرزت «بهجه» بشعار محمد راشد غانم المنصوري، معركة الحول للإنتاج، لتعانق السيف، والجائزة مليوني درهم، بعد تسجيلها زمناً قدره 12:29:5 دقيقة.

وظفر «والم» بشداد شوط الزمول المحليات، لحمد راشد حمد غدير الكتبي، بعد إحرازه المركز الأول بزمن 12:42:3 دقيقة، وحققت «أفراح» ناموس شوط الحول المحليات، لسعيد سهيل بن دليوي الكتبي، لتحصد الخنجر، وجائزة مالية قدرها مليوني درهم، مسجلة توقيتاً بلغ 12:27:6 دقيقة. وأضاف «مضبوط» الرمز التاسع لسعيد جابر عبدالله، بعد فوزه ببندقية الزمول المفتوح، والجائزة المالية 1.5 مليون درهم، محققاً زمناً قدره 12:37:3 دقيقة.

تتويج

وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، الملاك الفائزين بالرموز، بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، كما كرم شركة الطاير للسيارات الشريك الاستراتيجي للنادي، وتسلمت «الشداد» التذكاري منى حسن سعدون نائب رئيس قسم التسويق، بحضور باسل أصفري مدير عام التسويق بالشركة، وذلك تقديراً لدور الشركة البارز في دعم وإنجاح المهرجان، وشراكتها المستمرة لأكثر من 12 عاماً مع نادي دبي لسباقات الهجن.

مأدبة غداء

من جهة أخرى، أقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، مأدبة غداء بمقر النادي، بالتزامن مع ختام منافسات هجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي، وذلك في إطار حرصه الدائم على التواصل مع ملاك الهجن والمضمرين.

من جهة أخرى، يصل مهرجان المرموم التراثي إلى محطته الأخيرة، وسط أجواء من الحماس والترقب، حيث سيجمع التنافس أقوى المؤسسات للتنافس على رموز سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أبرزها سيف الإمارات، بمشاركة أبرز الشعارات، وأمهر المضمرين، في ختام احتفالي يليق بهذا الحدث التراثي الكبير.

ويضم ختام الحدث 4 أشواط رئيسة، مخصصة لفئة الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث يدشن الأمسية الكبيرة تحدي الشوط الأول على شداد الزمول المحليات، وسط طموحات كبار المضمرين، للفوز بالجائزة المالية البالغة 500 ألف درهم، في حين ستتجه الأنظار إلى الشوط الثاني، حيث الصراع على خنجر الحول المحليات، والذي رُصد له أيضاً 500 ألف درهم.

وتتطلع أقوى الشعارات في الشوط الثالث، إلى الفوز ببندقية الزمول المفتوح، والتي خصصت لها جائزة مالية ضخمة، تصل إلى مليون درهم، وسط توقعات بمعركة شرسة بين أعرق الشعارات في الميدان.

وستتجه الأنظار إلى الشوط الرابع، حيث سيكون التنافس محتدماً على سيف الإمارات الذهبي، وجائزة مالية قدرها مليونا درهم، في مواجهة يتطلع الجميع إلى تفاصيلها المثيرة، خاصة أنها ستجمع نخبة الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في صراع، كما سيحصل أصحاب المركزين الثاني والثالث على درع في شوط سيف الإمارات لأول مرة، مع رصد جوائز مالية بقيمة 800 ألف درهم، و500 ألف درهم.

جوائز

فازت الطفلة إيمي من جنوب أفريقيا، وسيدهم محمد من الجزائر، وميشيل من ألمانيا، بسحوبات الجوائز المخصصة لجمهور المهرجان، والمقدمة من شركة هونر للتكنولوجيا، ضمن فعاليات مهرجان المرموم التراثي، وسط أجواء من الفرح والتفاعل الكبير من الزوار والسياح الأجانب.

وقام عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بتكريم الفائزين، مؤكداً حرص النادي وشركة هونر على تعزيز التفاعل الجماهيري، وإشراك مختلف الجنسيات في هذه التظاهرة التراثية.