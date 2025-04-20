ختام موسم القدرة بقرية بوذيب

اختتمت قرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم، صباح أمس، موسم سباقات القدرة (2024 - 2025) من خلال السباقين التأهيليين، الأول لمسافة 80 كلم، والثاني لمسافة 40 كلم، بمشاركة 444 فارساً وفارسة من مختلف أندية إسطبلات الفروسية بالدولة. وشارك في سباق الـ 80 كلم، الذي تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، 175 فارساً وفارسة، تمكن 120 منهم من إكمال السباق، فيما خرج نحو 55 آخرين لعدم اجتياز خيولهم لبوابات الفحص البيطري. أما سباق الـ 40 كلم، الذي تألف من مرحلة واحدة، فقد شهد مشاركة 269 فارساً وفارسة، نجح 236 منهم في الإكمال، فيما لم يتمكن 33 آخرون من إكمال السباق.