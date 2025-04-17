مهرجان المرموم التراثي ينطلق اليوم وسط ترقب كبير

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبمتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، ينطلق اليوم مهرجان المرموم التراثي 2025 الذي يُعد من أكبر وأهم المهرجانات الخليجية في سباقات الهجن من حيث قيمة الجوائز وعدد الأشواط وتنوع الفئات وأعداد المشاركين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويشهد المهرجان الذي يختتم 28 الجاري إقامة 333 شوطاً تتوزع على فئتي هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل بواقع 115 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و218 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

ويتنافس المشاركون على 44 رمزاً تمثل ذروة التحدي والتنافس حيث يبلغ عدد رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ 16 رمزاً موزعة على اللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول فيما تم تخصيص 28 رمزاً لهجن أبناء القبائل موزعة على خمسة أعمار هي الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول.

ويترقب جمهور سباقات الهجن الحدث الأهم في مهرجان المرموم التراثي 2025 والمتمثل في شوط الحول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ الذي تتنافس من خلاله نخبة المطايا على أغلى رموز المهرجان وهو سيف الإمارات الذي يمثل ذروة التنافس ومسك ختام المهرجان، كما يحظى اليوم قبل الأخير من المهرجان باهتمام واسع من المتابعين حيث يقام خلاله الشوط الرئيس للحول المفتوح لهجن أبناء القبائل والذي يمنح فيه سيف مهرجان المرموم التراثي ليكون بمثابة التتويج الأكبر لمسيرة المنافسة بين الشعارات طوال أيام الحدث.

ويشهد مهرجان المرموم التراثي 2025 خطوة جديدة تضاف لمسيرة التطوير والتميز حيث سيتم للمرة الأولى طرح دروع لأصحاب المركزين الثاني والثالث في شوطي سيف الإمارات للحول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ وسيف الحول المفتوح لهجن أبناء القبائل وذلك تشجيعاً للمشاركين وإيماناً بقيمة التنافس الشريف والإنجاز في مثل هذه الأشواط التاريخية.

ويُعد مهرجان المرموم التراثي من أبرز محطات الموسم ويترقبه جمهور رياضة الهجن لما يمثله من قيمة كبيرة وخصوصية بالنسبة للملاك والمضمرين وعشاق هذا الموروث الأصيل.

وأكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن أن مهرجان المرموم التراثي 2025 يواصل ترسيخ مكانته أحد أبرز الأحداث في أجندة سباقات الهجن على مستوى الخليج، وقال: لقد اكتسب هذا المهرجان مكانته من الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الهجن من قيادتنا الرشيدة، ومن المشاركة الواسعة التي نراها تتضاعف عاماً بعد عام، وهو ما يدفعنا في نادي دبي لسباقات الهجن إلى تقديم نسخة متكاملة تنظيمياً وفنياً، تليق بهذا الحدث وتواكب تطلعات الملاك والمضمرين والجمهور.

وأوضح بن سرود أن نادي دبي لسباقات الهجن يعمل وفق خطة متكاملة لتقديم نسخة نوعية من المهرجان، سواء على مستوى البرنامج أو التنظيم أو البنية التحتية، وقال: نعمل باستمرار على أن يكون المهرجان واجهة تليق بتاريخ هذه الرياضة وجمهورها العريض من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف إن التدافع الكبير من المشاركين في التسجيل في نسخة هذا العام يؤكد أننا موعودون مع نسخة استثنائية من المهرجان الذي يأتي في وقت وصلت فيه الهجن إلى قمة الجهوزية بعد موسم حافل بالمشاركات المتواصلة والتأهيل المستمر.

ووجه علي بن سرود الشكر لكل الشركاء والرعاة والجهات الداعمة التي ساهمت في إنجاح الحدث، ودعا الجمهور إلى حضور المنافسات والاستمتاع بالأجواء التراثية التي يحتضنها الميدان طوال أيام المهرجان. واختتم المدير التنفيذي للنادي حديثه بالقول: نرحب بضيوفنا الكرام في المرموم ونحن أكثر فخراً واعتزازاً بهذا التجمع الحافل في ميدان بات اليوم عنواناً للتميز، ووجهة تجمع بين عراقة التراث وروح التنافس، متمنين للجميع التوفيق، ومتابعة ممتعة في ختامٍ يليق بحجم هذا الحدث.

وأعرب عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في نادي دبي لسباقات الهجن عن بالغ شكره وتقديره للرعاة والداعمين الذين ساهموا في إنجاح مهرجان المرموم التراثي 2025، مؤكداً أن الشراكات المتواصلة تعكس الثقة المتبادلة والحرص المشترك على دعم رياضة الهجن وتعزيز حضورها.