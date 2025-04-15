فرسان الإمارات يتألقون في أوروبا

سجل فرسان الإمارات حضوراً مميزاً في انطلاقة الموسم الأوروبي لسباقات القدرة والتحمل، حيث توج الفارس المخضرم بطي غمران القبيسي بطلاً لسباق «سومور» الدولي لمسافة 120 كلم الذي أقيم في فرنسا فيما أحرز الفارس الواعد علي الفلاسي لقب بطولة إسبانيا الدولية للشباب والناشئين على صهوة «غوروستي باغادي» لإسطبلات M7.

وجاء تألق المخضرم بطي القبيسي مع انطلاقة الموسم الأوروبي لسباقات القدرة، على صهوة الجواد «جوري كابيرات» بعد أداء مميز قاده إلى لقب السباق الذي شارك فيه 60 فارساً وفارسة من دول الخليج وأوروبا، واستطاع أن يكسب التحدي بعد أن طارد الصدارة في مختلف مراحل السباق، حيث حل خامساً في المرحلة الأولى قبل أن يقلص الفارق في المرحلة الثانية باحتلاله المركز الثالث ويأتي رابعاً في المرحلة الثالثة ليخطف المركز الأول في المرحلة الرابعة والأخيرة.

ويعد الفارس القبيسي من أصحاب الخبرة في سباقات القدرة والتحمل، حيث خاض العديد من البطولات المحلية والدولية، وحقق نتائج مميزة في مشواره.