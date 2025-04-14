«دي بركان» لمربط دبي يتألق في جولة الجياد العربية بالرياض

تألق المهر العالمي «دي بركان» لمربط دبي في جولة الجياد العربية بالعاصمة السعودية الرياض، والتي اختتمت أول من أمس، وهي رابع محطات الجولة العالمية في نسختها الثانية، والتي أقيمت على مدى 4 أيام، بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، وبلغت جوائزها المالية 24 مليون يورو بمشاركة 212 خيلاً من أجود الخيول العربية الأصيلة.

واستطاع المهر العالمي «دي بركان» وهو من الفحل إف إيه إل رشيم، أن يؤكد زعامته كأفضل خيل ذكر ليحافظ على اللقب الذي ناله في ختام جولة الرياض العام الماضي، متفوقاً على منافسيه من أقوى المهور الأصيلة في العالم.

ويعتبر فوز المهر «دي بركان» على كل من: المهر شالينو سي جي لمربط الشحانية القطري والمهر نايف العريب لمربط النوف السعودي، دليلاً على مكانته الطبيعية في البطولات العالمية.

من جانبه، أثنى المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي، على تميز وحيوية محطة الرياض الجديدة من جولة الجياد العربية في نسختها الثانية، معتبراً مشروع الجولة فكرة ناجحة بامتياز ومعتركاً تنافسياً عالمياً جديداً، يمثل تطلعاً لأفق حافل بتقدير الخيل العربية الأصيلة وتثمين جهود المعنيين بتطويرها، مشيداً بأداء المهر «دي بركان» الذي أكد أنه سر أبيه فحل الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم.

بدوره، أكد عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، أن محطة الرياض، كانت بطولة للعالم سابقة لأوانها بالنظر إلى المستوى العالي للخيول المتنافسة، وهي تمثل صفوة الإنتاج الخليجي الذي يتصدر مراتب العالم في تصنيف جودة الخيل العربية، نحن سعداء بإنجازنا مع المهر دي بركان بين أفضل مهور العالم، وسعداء بمستوى التنظيم العالمي للبطولة، وهي تحفظ لمربط دبي مركزه الأول العام الماضي لأفضل منتج وأقوى منجز ومتصدر للنسخة الأولى.