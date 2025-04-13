منصور بن زايد أفضل مالك ومربٍ للخيل العربي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، توجت الهيئة أبطال النسخة الرابعة لسباق الخيل في ختام فعاليات موسم سباقات الخيل بالدولة 2024 ـ 2025، خلال السباق الختامي الذي أقيم أول من أمس على مضمار أبوظبي بحضور المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعلي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية والسباق، وعدد من المسؤولين والملاك والمدربين والفرسان.

وفاز سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بجائزة أفضل مالك ومربي خيل لموسم 2024 - 2025 برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، وتوجت «ياس للسباقات» العائدة لسموه بلقب بطولة الملاك بعد إحراز 46 فوزاً هذا الموسم، وحصد المدرب المخضرم مصبح المهيري بطولة المدربين برصيد 40 انتصاراً، وفاز البرازيلي سلفستر دي سوزا بلقب بطولة الفرسان برصيد 54 فوزاً، فيما نال قيس البوسعيدي جائزة أفضل فارس متدرب.

وظفر الجواد «توز» بجائزة أفضل خيل مهجن أصيل لهذا الموسم، و«فيرست كلاس» أفضل خيل عربي أصيل للموسم، وحصل كونور بيسلي على جائزة بات سمولين لأفضل الفرسان أداء بالموسم برعاية جبل علي بقيادته للجواد «هيروس دو لا جارديه» للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ونال مروان البيضائي جائزة النجم الصاعد.

تهنئة

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي، بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على فوز سموه بجائزة أفضل مالك ومربي خيول في الموسم 2024 ـ 2025، كما توجه بالتهنئة لجميع الفائزين في مختلف الفئات، مشيداً بالتعاون الإيجابي والمستمر مع مختلف أندية الفروسية في الدولة بعد الوصول إلى ختام الموسم.

وأكد الشحي أن اختيار الفائزين جاء وفق معايير احترافية ومحددة بإشراف مجموعة من الخبراء في الفروسية تحت تقييم شامل، مشيراً إلى أن العمل يبدأ من الآن للموسم المقبل لوضع جميع الترتيبات الخاصة بنجاحه، وفق أفضل الممارسات التي ترسخ تميز السباقات في مختلف الأندية بالدولة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات العالمية في سباقات الفروسية، موضحاً أن موسم السباقات في الدولة يتميز بالنزاهة والشفافية، وشهد هذا الموسم مستويات كبيرة وإيجابية، بالمنافسة القوية بين الملاك والمدربين والفرسان بحضور جماهيري مميز في مختلف المضامير وأندية الفروسية في الدولة.

واختتم الشحي قائلاً: هيئة الإمارات لسباق الخيل تحرص على إطلاق المبادرات، التي تستهدف التطوير، والارتقاء بالمنافسات، لاسيما أنها تضطلع بدورها في إدارة جميع جوانب سباق الخيل في الإمارات، بما في ذلك العمل على التنفيذ والتشغيل، وتسجيل الخيول، وغيرها من المهام المرتبطة بالرؤية التطويرية لهذه الرياضة النبيلة التي تحظى بالحب والاهتمام والدعم والرعاية في الإمارات من القيادة الرشيدة.

نتائج

من جهة أخرى، أسفرت نتائج آخر سباقات الموسم في مضمار أبوظبي عن فوز المهر «سعود» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوزا، بلقب الجولة الختامية للتاج الثلاثي العربي من «الفئة الثالثة»، لمسافة 2200 متر، مسجلاً زمناً قدره 2.26.34 دقيقة بفارق نحو أربعة أطوال ونصف الطول عن طول عن أقرب منافسيه.

وخطف «ستورمي أوشن» لعبد الله المناحي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة سام هتشكوت، المركز الأول في الشوط السابع للسرعة «سباق بطولة أبوظبي» «قوائم»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر مسجلاً زمناً وقدره 2:14:27 دقيقة.

وأحرزت المهرة «آر بي بوجي» لبيرل ريسنج وإشراف أرنست أورتيل بقيادة الفارس الإيطالي أنطونيو فريزو لقب سباق واحة الكرامة للتكافؤ «القسم الأول»، المخصص للخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 1400 متر مسجلة زمناً وقدره 1:31:22 دقيقة.

وأضاف الجواد «أف الزاهي» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الكساندر دا سيلفا الثنائية للمدرب أرنست اورتيل، في الشوط الثاني لسباق واحة الكرامة للتكافؤ «القسم الثاني»، للخيول العربية الأصيلة في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر مسجلاً زمناً وقدره 1:31:02 دقيقة.

وفاز الجواد «كاسو هيبولايت» لعلي العلمي، بإشراف حمزة الحميدة، وقيادة طيار عليا، بلقب الشوط الثالث لسباق كأس الوثبة ستاليونز، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، لمسافة 1600 متر مسجلاً زمناً وقدره 1:43:61 دقيقة.

وتألق الجواد «الليث» بشعار الليث ريسنج، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة تاج أوشي، في الشوط الرابع «سباق إسبيرت أوف غاف» للخيول العربية الأصيلة «هيبة» لمسافة 1600 متر مسجلاً زمناً وقدره 1:42:90 دقيقة.

ونال «ميمون آر أس» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا، جائزة الشوط الخامس لسباق متحف زايد الوطني، لمسافة 2200 متر تكافؤ، مسجلاً زمناً وقدره 2:29:25 دقيقة.