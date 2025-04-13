شادي غريب يتصدّر متأهلي الجائزة الكبرى لقفز الحواجز

أحرز الفارس السوري شادي غريب أول فوز في افتتاح منافسات بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، في نسختها الـ14، التي انطلقت فعالياتها أول من أمس، بميدان نادي أبوظبي للفروسية. وجاء فوز الفارس غريب المشارك على صهوة الجواد «كابرنت دو مارس» في منافسة بمواصفات المرحلتين، بحواجز ارتفاعها 145 سم، بمشاركة 34 فارساً، محققاً 25.38 ثانية.

واختتمت المنافسات،أول من أمس، بالتأهيلية الأولى لجائزة لونجين الكبرى، المقررة اليوم، والتي جاءت برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بإجمالي جوائز بلغت 75 ألف يورو، بمواصفات الجولة الواحدة بحواجز ارتفاعها 150 سم، وتنافس فيها 33 فارساً وفارسة، وتصدرها الفارس الألماني ديفيد ويل بصحبة الجواد «زيندريم»، مسجلاً 60.90 ثانية.

وتفوق الفارس سالم أحمد السويدي، مع الفرس «آني اس اوف ذا لولاندس زد»، بزمن التمايز 31.17 ثانية في البطولة الدولية من فئة النجمتين، في أولى منافسات اليوم الثاني للبطولة أمس، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ 130 سم، برعاية «ريد ميلز»، بمشاركة 59 فارساً وفارسة، وذهب المركز الثاني إلى الفارسة علياء عدنان المهيري مع الجواد «سينتو دو روت»، بزمن التمايز 31.62 ثانية.