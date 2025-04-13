«مربط دبي» يستقبل وفد المنظمة العالمية للجواد العربي

قام وفد مكون من 200 عضو، يمثلون أكثر من 60 دولة، من المشاركين في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للجواد العربي، بزيارة لمربط دبي للخيول العربية، للوقوف على الإمكانات النموذجية التي يوفرها المربط، والتعرف عن قرب إلى النجاحات التي حققتها عمليات الإنتاج المحلي للمربط، وهو إنتاج يحمل العلامة العالمية للمربط ذائع الصيت في المرابط والميادين الدولية.

وتم خلال الزيارة عرض 70 خيلاً أصيلة، تضم عدداً من الأفراس المنتجة أمهات الأبطال، مثل الفرس ملكة الإنتاج والعمود الفقري للأفراس المؤسسة لحاضنة مربط دبي، الفرس إف تي شيلا، وأفراس عالمية، مثل دي شيهانة ودي شهلال وإيلي فلامينكا، ودي فنانة ودي نواهل وغيرها.

وعبّر المهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، عن سعادته بزيارة وفد المنظمة، معتبراً ذلك شرفاً للمربط، باستضافة صفوة خبراء العالم المعنيين بقضايا وشؤون الخيل العربية الأصيلة.

وقال التوحيدي: «نشكر جمعية الإمارات للخيول العربية، على الثقة التي منحتنا في تمثيل مرابط الإمارات أمام زوارها المشاركين في المؤتمر العالمي للمنظمة في أبوظبي، وقد كانت فرصة مناسبة لعرض الإمكانات والأساليب التي تتمتع بها الخيل العربية في مرابط الإمارات عموماً، ومربط دبي خصوصاً».