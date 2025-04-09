التقاط الأوتاد يهدي الإمارات الميدالية الخامسة في «الألعاب الخليجية الشاطئية»

حصد فرسان منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد، الميدالية البرونزية لمسابقة فرق الرمح، ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية، مسقط 2025، فيما حصد المنتخب السعودي الميدالية الذهبية، وتوج منتخب عُمان بالميدالية الفضية.

ويضم منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد كلاً من فهد شنوان الشمري، سيف مبارك الحارثي، محمد عبدالله حسين، خالد المسعود الهاشمي، وعيسى عبدالمجيد البلوشي.

وارتفع حصاد الإمارات في الدورة إلى 5 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات عن طريق عبدالله ناصر الحمادي، الذي حصد ذهبيتي الطيران الشراعي، النزول على الهدف، وإطاحة الأقماع (البولينغ)، إضافة إلى ذهبية منتخبنا الوطني للشراع، ضمن فئة فرق الأوبتمست، كما حقق منتخبنا الوطني للرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق بالطيران الشراعي، إضافة إلى الميدالية البرونزية لمنتخب التقاط الأوتاد.

وتشارك الإمارات في الرياضات الشاطئية الـ 8 المدرجة بالدورة، وهي كرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وألعاب القوى، والتقاط الأوتاد، والشراع، والسباحة، والطيران الشراعي، بوفد رياضي مكون من 77 رياضياً ورياضية، حيث تعتبر المشاركة الثالثة للدولة في هذا المحفل، الذي لم تغب عنه منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 2010 بمملكة البحرين.

وعبّر فهد شنوان الشمري عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية للفرق في منافسات الرمح، وأضاف «مبروك للجميع الميدالية البرونزية في رياضة التقاط الأوتاد، هذا الإنجاز تحقق بفضل الله أولاً، ثم بفضل العمل الجماعي وروح الفريق التي جمعتنا.

كما لا ننسى أن هذا النجاح كان بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه دولتنا الحبيبة، التي وفرت لنا كل الإمكانات والتشجيع لتحقيق هذه النجاحات. نتطلع لمزيد من التفوق في المستقبل بإذن الله. شكراً لكل من دعمنا».

نتائج

وفي منافسات ألعاب القوى الشاطئية مسابقة 60 متراً عدواً، حل محمد حسن خيري النوبي في المركز السادس، بزمن وقدره 7.17 ثوانٍ، كما حقق سالم علي حسن البلوشي المركز الثامن بذات المسابقة بزمن وقدره 7.47 ثوانٍ، كما خاضت فاطمة البلوشي عداءة منتخبنا الوطني منافسات 60 متراً عدواً، محققة المركز الخامس بزمن قدره 8.33 ثوانٍ، وجاءت مهرة عبد الرحيم في المركز السابع، بزمن قدره 8.44 ثوانٍ، وحقق سالم علي حسن البلوشي المركز الرابع في مسابقة الوثب الطويل بمسافة 6.55 متراً.

من ناحية أخرى، قام فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، يرافقه كل من اللواء الدكتور محمد المر، وعبد العزيز السلمان أعضاء مجلس إدارة اللجنة، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، بزيارة مقر إقامة وفدنا الرياضي بمسقط، للاطمئنان على البعثة الرياضية، واستعداداتهم لخوض المنافسات المتبقية من النسخة الثالثة من الألعاب الشاطئية الخليجية.

ونقل فارس محمد المطوّع، تحيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إلى الوفد المشارك، مؤكداً على متابعة جميع أعضاء اللجنة وإداراتها المختلفة لمشوار الرياضيين المشرّف في الدورة، الذين قدموا مستويات متميزة، أبهروا بها الجميع، لتتضح جاهزيتهم الفنية والبدنية، ما انعكس على نتائجهم بصورة واضحة، ليصعدوا على منصات التتويج بكل جدارة واستحقاق.

وتعرّف الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية إلى تجهيزات الوفد من النواحي كافة، سواءً الإدارية والتنظيمية أو الطبية، حيث تم الاطلاع على ملخص عما يقوم به الوفد من مهام يومية وترتيبات دورية، ضماناً لاستمرار التنسيق بين جميع فرق العمل، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للرياضيين، للتركيز في خوض منافساتهم بجميع الرياضات.

والتقط وفد الإمارات الرسمي صورة جماعية مع الرياضيين المشاركين باسم الدولة في المحفل الخليجي، مطالبين إياهم بمضاعفة الجهود في المنافسات المقبلة، وزيادة حصاد الميداليات، بما يعزز ترتيب الإمارات في جدول الترتيب العام.

وتتواصل اليوم منافسات ألعاب القوى بمسابقات الوثب الثلاثي، والوثب العالي، والتتابع ( 4X60) متر للرجال والسيدات، وسباق الميل، كما تتواصل منافسات التقاط الأوتاد بمسابقة الحلق والليمون وتد والتتابع.

ويلاقي منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية نظيره السعودي، فيما يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المنتخب العُماني، ويواصل منتخب الشراع مشاركته في السباقات الفردية لجميع الفئات، التي تختتم اليوم.