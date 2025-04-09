أغلى كؤوس قفز الحواجز في أبوظبي تنطلق غداً

تنطلق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، المقررة في نادي أبوظبي للفروسية، غداً، وتمتد خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل، وترسخ تلك البطولة المكانة المتميزة لرياضة الفروسية، بما تحمله من إضافة نوعية، وإرث مستدام، يعكس رؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بالفروسية في مختلف مجالاتها، وتطويرها.

وأوضح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمناسبة الإعلان عن فعاليات البطولة، مشاركة نخبة الفرسان، وهو ما يؤكد مكانتها الرفيعة، والاهتمام الكبير الذي تحظى به، مشيراً إلى الاستعدادات التنظيمية المميزة لنادي أبوظبي للفروسية، وصولاً إلى التنظيم الاحترافي الذي يليق بقيمة ومكانة الحدث.

وتوجه رئيس اتحاد الفروسية بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه لفعاليات الفروسية داخل الدولة وخارجها، ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات العالمية في الاهتمام بالخيول العربية الأصيلة، سيراً على نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في الاهتمام بالفروسية، وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته منافسات كأس الاتحاد للقدرة والتحمل في قرية بوذيب العالمية بالختم، والمشاركة الواسعة من الفرسان والفارسات من إسطبلات الدولة، والمستويات المتطورة في سباقات الإسطبلات الخاصة، والسيدات، وصولاً إلى سباق العمالقة، وما يمثله هذا الحدث من قيمة، نظراً للمشاركة الكبيرة في هذا السباق، واستعادة ذكريات راسخة للفرسان في الفروسية.

ونوه الريسي بحرص اتحاد الفروسية على إتاحة فرص المشاركة للفرسان والملاك والمدربين في المنافسات المختلفة التي ينظمها الاتحاد، وتبنّي البرامج المتطورة، ووضع الخطط التي تستهدف التطور في جميع مجالات الفروسية، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية التي تسهم في الحفاظ على مستويات التنافسية العالمية لأبناء وبنات دولة الإمارات.

وأضاف أن اتحاد الفروسية حرص على تمديد الموسم، وتنظيم البطولات المختلفة، لضمان مشاركة أكبر عدد من الخيول والفرسان في الفعاليات المقررة، وتوفير الأجواء المناسبة التي تحقق تطلعات الجميع، لتسجيل أعلى مؤشرات النجاح للبرامج التنافسية.