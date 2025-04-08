شيخة أحمد بطلة السيدات في كأس الاتحاد للقدرة

حلّقت الفارسة شيخة أحمد محمد عتيق بلقب سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، ثاني سباقات مهرجان كأس الاتحاد للقدرة، الذي انطلق أول من أمس بسباق الإسطبلات الخاصة، ويشتمل أيضاً على سباق العمالقة الذي يقام اليوم. ونظم السباق اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 153 فارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

واستطاعت بطلة السباق تحقيق الفوز الأول في مسيرتها على صهوة «بوليو باسيفيكو» لإسطبلات «ام7» بعد أداء قوي قاطعة المسافة الكلية بزمن قدره 3:35:02 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 27.90 كلم / ساعة، وحلت في المركز الثاني الفارسة الأوروغوانية لوبا فاريلا على صهوة «اس دبليو اكران» لإسطبلات الميناء بزمن قدره 3:35:10 ساعات، فيما جاءت في المركز الثالث مروة أحمد محمود على صهوة «ايان» لإسطبلات الوثبة بزمن قدره 3:35:39 ساعات.

وقام بتتويج الفائزات أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات في الاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.