«مربط دبي» يتألق في افتتاح مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي

واصل مربط دبي للخيول العربية تألقه في ثاني أيام مهرجان الشارقة للجواد العربي في نسخته الـ 26، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «ECAHO» وجمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي الرسمي ومجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬251 جواداً من 12 دول خليجية وعربية وأجنبية.

جاء ذلك بفوز المهر «دي لاهب» من مربط دبي بالمركز الأول بشوط المهور بعمر سنه، بينما توزعت ألقاب أشواط المهور الثلاثة لمختلف الأعمار على العديد من الإسطبلات والملاك، عزز عروض جمال الخيل العربي بهذا المهرجان بالقاعة الكبرى بنادي الشارقة للفروسية والسباق. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

شهد المنافسات الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وخالد العميري مدير عام مربط عجمان، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، والدكتور حمد عبيد البلوشي رئيس قسم ضمان الجودة هيئة مطار الشارقة الدولي.

وضمن نتائج المنافسات، ظفر المهر «دي لاهب» لمربط دبي للخيول بالمركز الأول وبالقسم الأول للشوط الخامس المخصص للمهور بعمر سنة بمجموع 91.30 نقطة، وكسب المهر «أ.س.حسن» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي لقب القسم الثاني من الشوط الخامس بمجموع 91.40 نقطة، وفاز بالمركز الأول بالقسم الأول في الشوط السادس المخصص للمهور بعمر سنتين «عصام السيد» لمالكته نايلا حايك مسجلاً 91.30 نقطة، وفي القسم الثاني للشوط نفسه تصدر المهر «عزام الأمل» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي مسجلاً 92.40 نقطة.

كما حصد المهر «شعلان الزبير» للشيخ عبدالله محمد علي آل علي محققاً 91.70 نقطة المركز الأول في القسم الأول للمهور بعمر 3 سنوات، وفي القسم الثاني فاز بالمركز الأول «ع ج رازي» لإسطبلات امارا محققاً 91.00 نقطة.