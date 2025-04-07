علي البلوشي بطل «الاتحاد للاسطبلات الخاصة» في بوذيب

توّج الفارس علي محمد علي البلوشي بلقب سباق الاتحاد للاسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، أمس، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، في فاتحة سباقات الاتحاد للقدرة، التي تشمل سباق السيدات الذي يقام صباح اليوم، وسباق العمالقة غداً، وهما أيضاً لمسافة 100 كلم. وشارك في السباق الذي نظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، 236 فارساً وفارسة من مختلف اسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتمكن بطل السباق من تحقيق ثاني فوزه له بالموسم بعد أن قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «ساندين سترلينج» لاسطبلات العواصف بزمن قدره 3:24:23 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 26.98 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة فاطمة بدر البلوشي على صهوة «فاريزبس كابيرات» لاسطبلات «ماب» بزمن قدره 3:42:26 ساعات، فيما حل الفارس سيف جمعة بالجافلة في المركز الثالث على صهوة «اس دبليو جاثريفا» لاسطبلات ماس بزمن قدره 3:48:28 ساعات.

جاء السباق قوياً وسريعاً ونجح البطل في تحقيق اللقب بعد أن تمكن من توزيع جهد جواده، حيث تدرج خلال المراحل فقد حل في المركز الثامن في المرحلة الأولى ثم جاء في المركز الرابع في المرحلة الثانية، وقفز إلى المركز الثاني في المرحلة الثالثة قبل أن ينتزع الصدارة في المرحلة الأخيرة.

عقب ختام السباق، توج الفائزين عبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات في اتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.