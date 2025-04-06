3 أرقام قياسية ترسم روعة الختام للأمسية العالمية

اختتم كأس دبي العالمي فعالياته مساء أمس، بعروض مبهرة في سماء دبي باستخدام تقنيات الليزر والإضاءة لإعادة تعريف حدود المشهد البصري، وقدمت طائرات درون عروض بايروتكنيك فريدة من نوعها بتقنيات الإضاءة LED، وتشكيلات ديناميكية ثلاثية الأبعاد في السماء.

وسجلت أمسية الختام 3 أرقام جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال إطلاق أكبر شاشة عرض محلقة في السماء باستخدام طائرات درون، وأكبر صورة للخيل تم تشكيلها بآلاف من طائرات درون، إضافة إلى رسم أكبر صورة جوية في السماء، لتواصل دبي إبهار العالم بتنظيمها الرائع والفريد لمختلف الفعاليات في مختلف المجالات.