مسابقة الأزياء والأناقة.. تصاميم مبتكرة تسحر الناظرين

شهدت الأمسية ختاماً رائعاً لمسابقة الأزياء والأناقة التي سجلت مشاركة قياسية من مختلف الجنسيات، وخطفت التصاميم المبتكرة للقبعات النسائية والملابس الأنظار إليها، حيث أظهر المشاركون من الرجال والسيدات براعة مطلقة في اختيار تصاميم الأزياء، التي تميزت بألوانها الجاذبة وتنوعها بين أزياء السهرات البسيطة والراقية وإطلالات عملية تناسب الحياة اليومية بأسلوب أنيق ومريح لتلبي مختلف الأذواق.

وتقام مسابقة ستايل ستيكس بكأس دبي العالمي برعاية إعمار وتفوق الجوائز المالية المرصودة للمسابقة 275 ألف درهم، وأتيحت الفرصة الذهبية لجميع أفراد الجمهور للمشاركة واستعراض ذوقهم وأناقتهم واقتناص فرصة الفوز بجوائز قيمة للمشاركين الأكثر أناقة، وحصل الفائزون على مجموعة من الجوائز الحصرية شملت قسائم تسوق فاخرة من إعمار، وأميال سكاي واردز من طيران الإمارات، وإكسسوارات من علامة Vivien Sheriff للقبعات، وسيرابيان ميلانو، ومستحضرات تجميل فاخرة من Clarins وElectimuss London.

وحصلت الفائزة بجائزة أفضل زي للسيدات على قسيمة شرائية بقيمة 15 ألف دولار من إعمار،و50 ألف ميل سكاي واردز من طيران الإمارات، وبقبعة جميلة من علامة فيفيان شريف، والمزيد من الهدايا من الشركات الراعية.

وحصل الفائز بأفضل زي للرجال على قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف دولار من إعمار، و50 ألف ميل سكاي واردز من طيران الإمارات، وهدايا فاخرة من عالم الموضة والعناية بالبشرة، وحصل أفضل ثنائي أنيق على قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف دولار من إعمار، و100 ألف ميل سكاي واردز من طيران الإمارات، قسيمة طعام بقيمة ألف درهم لمطعم The Maine، وهدايا قيمة لمنتجات الموضة والجمال، وحصلت صاحبة أفضل قبعة على قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف دولار من إعمار، و30 ألف ميل سكاي واردز من طيران الإمارات، وقسيمة طعام بقيمة ألف درهم لمطعم The Maine، وهدايا قيمة لمنتجات الموضة والجمال، وحصلت الفائزة بلقب أفضل زي تقليدي على قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف دولار من إعمار، ومنتجات فاخرة، وإكسسوارات ومستحضرات عناية بالبشرة مقدمة من الشركات الراعية.