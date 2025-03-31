قرعة كأس دبي العالمي في «ميدان» الأربعاء

يحتضن «ميدان» صباح بعد غد الأربعاء، مراسم قرعة النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي، الحدث الأبرز في سباقات الخيل العالمية، وستحدد القرعة بوابات الانطلاق للخيول المشاركة في السباق الرئيس ضمن فعاليات الأمسية، والتي تشتمل على 9 أشواط بإجمالي جوائز مالية بقيمة 30.5 مليون دولار.

ويشهد السباق الرئيس، كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، مواجهة مرتقبة بين حامل النسخة قبل الماضية «أوشبا تيسورو» القادم من اليابان، وبطل ديربي الإمارات 2024، وسباق كأس السعودية، الجواد «فوريفر يونغ»، ما يعزز من التحدي والإثارة على لقب الشوط الرئيس، البالغ قيمة جائزته 12 مليون دولار في مسك ختام منافسات الحدث الذي ينطلق يوم السبت المقبل في مضمار ميدان بمشاركة 13 دولة.

ويترقب عشاق سباقات الخيل قرعة السباق الأغلى في الأمسية العالمية وسط اهتمام إعلامي كبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية التي ستنقل فعاليات الحدث إلى 170 دولة في مختلف أنحاء العالم.