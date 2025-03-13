غراهام موشن يعود إلى أمسية كأس دبي العالمي بذكريات 2013

يعود المدرب الأمريكي غراهام موشن إلى كأس دبي العالمي بذكريات الليلة التاريخية في عام 2013 عندما فاز الجواد «أنيمال كينغدوم» بلقب الشوط الرئيس على مضمار ميدان العالمي، وتأتي مشاركة المدرب موشن هذا العام في سباق «القوز للسرعة» في الأمسية العالمية من خلال مشاركة الجواد «إيسي فونغو فونغو» القادم من جنوب أفريقيا.

ويأمل المدرب الأمريكي استعادة ذاكرة الانتصارات على مضمار ميدان العالمي مع الجواد «إيسي فونغو فونغو» والذي يعني «العاصفة» بلغة الإيسيزولو والذي سيقوده الفارس كريستوف سوميون.

وأعرب المدرب موشن عن سعادته بالعودة إلى دبي مرة أخرى بعد مرور وقت طويل منذ الفوز بكأس دبي العالمي عام 2013 مع الجواد أنيمال كينغدوم، الفائز أيضاً بسباق كنتاكي ديربي 2011، مشيراً إلى أن الذكرى لا تزال حية في ذهنه رغم مرور 12 عاماً.

وأضاف موشن إن «الفوز بديربي كنتاكي كان مذهلاً للجواد «أنيمال كينغدوم»، ولكن إعادة تأهيله بعد غياب عامين ليعانق لقب كأس دبي العالمي كان أكثر ما أسعده بعد تحضيرات استمرت لعامين لإعداده لدبي، حيث ستبقى هذه اللحظة هي الأبرز في مسيرته المهنية على حد تعبيره».

وعن التحدي المقبل في أمسية كأس دبي العالمي مع الجواد «إيسي فونغو فونغو» الفائز بسباقين من الفئة الأولى في جنوب إفريقيا، قال موشن: «إن الجواد في حالة ممتازة؛ ويعتقد أنه قدّم تحضيراً جيداً للسباق رغم تعرضه لوعكة صحية بعد مشاركته في بريدرز كب ما اضطره للتوقف لمدة شهر، لافتاً إلى أنه أحد أفضل الخيول له في مشواره التدريبي على الإطلاق، ويتميز بالسرعة والهدوء معاً».

وذكر موشن أن جنوب إفريقيا واجهت فترة صعبة مع قيود جائحة كورونا «كوفيد 19»، حيث عانى قطاع السباقات هناك، لكنهم أثبتوا أن خيولهم قادرة على المنافسة دولياً.