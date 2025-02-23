سيف المزروعي يتوج بكأس محمد بن راشد للقدرة

توج الفارس سيف أحمد المزروعي من إسطبلات MRM بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي أقيم يوم أمس لمسافة 160 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، برعاية «طيران الإمارات» وتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وأحرز المزروعي اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد أداء مميز في السباق الذي شهد مشاركة 145 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، ليستعيد اللقب الذي حققه في النسخة قبل الماضية على صهوة الجواد ذاته «ماجيك غلين تورك» لإسطبلات MRM بعد أن قطع المسافة الإجمالية بزمن قدره 6.20.31 ساعات.

وحقق سيف المزروعي اللقب الثاني في غضون 48 ساعة بعد تتويجه بكأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، قبل أن يحرز اللقب الأغلى في ختام النسخة 18 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

واحتل المركز الثاني في السباق، الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة «لايلاك دي فيغنولس» لإسطبلات M7 مسجلاً زمناً قدره 6.20.47 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس علي عبدالله الفلاسي على صهوة «غولياث لارزاك» لإسطبلات العاصفة 2 مسجلاً زمناً قدره 6.20.55 ساعات.



تتويج الأبطال



قام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في طيران الإمارات، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وأحمد الكعبي نائب مدير نادي دبي للفروسية.



من جانبه، أشاد اللواء الدكتور أحمد الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالمستوى المميز لفعاليات المهرجان، وقال: الإمارات تواصل مشوار الريادة في المشهد العالمي لرياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل، مشيراً إلى أن المهرجان السنوي شهد مستوى مميزاً ومنافسات مثيرة امتداداً لسنوات حافلة بالنجاحات سواء على مستوى التنظيم أو الجوائز أو المشاركة بعد وجود منافسة قوية قبل خط النهاية من الإسطبلات الخاصة للمواطنين مع الإسطبلات الكبرى.



وأضاف الريسي: إن المهرجان يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير واهتمام ومتابعة سموه لهذه الرياضة العريقة.



دعم كبير

وتوجه البطل سيف المزروعي بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير لجميع الفرسان وكل عشاق رياضة القدرة، متقدماً بالتهنئة إلى «فارس العرب» بمناسبة فوز إسطبلات MRM المملوكة لسموه في ختام المهرجان الكبير. وقال لـ«البيان»: إنه امتطى جواداً بطلاً ويشعر بالفخر بعد التتويج باللقب للمرة الثالثة، لافتاً إلى أن تركيزهم الأكبر انصب على السباق الرئيس وحالفهم التوفيق بحصد لقبين هما كأس جميلتي للأفراس وكأس السباق الرئيس.



من جانبه، أعرب المدرب إسماعيل محمد عن سعادته بتتويج إسطبلات MRM بعد إحراز الفارس سيف المزروعي اللقب، وقال لـ«البيان» إن الإنجازات هي ثمرة الدعم الكبير الذي يحظى به الإسطبل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرباً عن فخرهم واعتزازهم بتحقيق اللقب الغالي.



تحضيرات



وأشار إسماعيل محمد، إلى أن التحضيرات للسباق جاءت بإعداد الجواد البطل «ماجيك غلين تورك» مبكراً بعد أن دشن مشواره في بداية الموسم بفوز مهم والذي حل وصيفاً في العام الماضي بالسباق الرئيس، كما أنه بطل النسخة قبل الماضية، لافتاً إلى أنه فضل عدم الدفع به في السباقات الماضية من أجل السباق الأهم ومن المقرر أن تكون الوجهة في المعسكر الصيفي إلى أوروبا لإعداد مجموعة من الخيول لبطولة العالم المقرر أن تقام في النسخة المقبلة بالعلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة.