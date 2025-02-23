ثنائية لمربط دبي في انطلاق «أبوظبي لجمال الخيل العربية»

انطلقت أول من أمس فعاليات النسخة السابعة عشرة لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو» في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، بمشاركة 338 خيلاً منها 81 من خارج الدولة.

حضر فعاليات اليوم الأول للبطولة، معالي جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، والشيخ حمد خالد الصباح مالك مربط الحمد، وغانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وبدر الدرويش رئيس اتحاد الفروسية القطري، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وسامي بو العينين عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للجواد العربية، ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال، وعدد من ملاك ومديري مرابط الخيل العربية من مختلف دول العالم.

وتشرف على تنظيم البطولة التي تختتم اليوم، جمعية الإمارات للخيل العربية، وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية «الإيكاهو»، وتبلغ قيمة جوائزها 4 ملايين يورو.

وتصدرت «دي ضو» لمربط دبي، القسم «أ» للمهرات عمر سنتين وحققت 91.86 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «الأريام حربا» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، وحققت 92.07 نقطة. وأكملت «دي آسرة» ثنائية لمربط دبي، عندما تصدرت القسم «ب» للمهرات عمر 3 سنوات، محققة 92.00 نقطة.

وشهدت أشواط اليوم الأول التي خصصت للمهرات بمختلف الأعمار والأفراس، منافسات قوية وسجلت «شادن ياسر» لنايلة حايك أعلى معدل من النقاط بواقع 92.50 نقطة، وذلك بعد تصدرها فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «أ».