ذياب عبدالله بطل سباق كأس زايد بن منصور للقدرة

فاز الفارس ذياب عبدالله البلوشي بلقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 100 كلم، «الإسطبلات الخاصة»، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة على ميادينها أمس في ثاني أيام مهرجان أبوظبي الذي يختتم اليوم بسباق مهرجان كأس أبوظبي المفتوح لمسافة 120 كلم على 4 مراحل في ختام موسم سباقات قرية الوثبة.

وانتزع الفارس البطل، لقب السباق الذي شهد مشاركة 99 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات، على صهوة «جيدنوسكا» من إسطبلات الكمدة بعد مجهود كبير في الأمتار الأخيرة بزمن قدره 3:29:11 ساعات، وجاءت ثانياً الفارسة مريم علي كريم على صهوة «في كيدرس» من إسطبلات الكمدة التي دفعت ثمن الاحتفال المبكر غالياً بخسارة اللقب وتراجعها للمركز الثاني بزمن قدره 3:30:34 ساعات، وجاء ثالثاً الفارس راشد عيسى المزروعي على صهوة «جيوكا» من إسطبلات المغير 2 قاطعاً مسافة السباق في 3:31:18 ساعات.

وعقب إجراءات الفحص البيطري، واعتماد النتيجة رسمياً، توج مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية، أصحاب المركز الثلاث الأولى، وسط احتفالات المدربين وأطقم الإسطبلات التي نجحت في بلوغ منصات التتويج.

وعقب التتويج، قدم مسلم العامري الشكر للمشاركين في السباق، موضحاً أن كل من أكمل المراحل الأربعة يعتبر فائزاً، وأضاف: السباق بشكل عام أكد تطور رياضة الفروسية في دولة الإمارات وتحديداً رياضة القدرة.