كأس رئيس الدولة للقدرة تجمع نخبة الفرسان والفارسات اليوم

برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، عند السادسة والنصف من صباح اليوم انطلاق النسخة الـ26 من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، وبمشاركة نخبة الفرسان والفارسات على صهوة أقوى وأفضل الخيول من مختلف الاسطبلات.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 6 مراحل، تبلغ مسافة الأولى، بالألوان الزرقاء 40 كلم، والثانية بالخضراء 28 كلم، والثالثة، بالأعلام الصفراء 28 كلم، والرابعة بالأعلام الحمراء 24 كلم، والخامسة البنية 20 كلم، والمرحلة الأخيرة بالبيضاء 20 كلم، كما تم تحديد عدد من الضوابط التي تحكم السباق منها أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 8 سنوات، وألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في أثناء إجراءات الفحص البيطري عقب جميع المراحل.

وعقدت إدارة القرية، المنظمة للسباق، مؤتمراً صحافياً أول من أمس، كشفت عبره عن تفاصيل الحدث المهم، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية – وزارة الرياضة، ومسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي بالإنابة، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والمهندس محمد علي الحضرمي، مدير الفعاليات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية وقناة ياس، وعدد كبير من الملاك والمدربين والفرسان.

وفي المؤتمر قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بطولة عريقة، وعلامة فارقة، وتنظيمها تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يبرز الاهتمام والدعم الكبير لرياضة الفروسية، ذاكراً أن وزارة الرياضة تدعم هذه البطولة انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة.

ونقل أحمد عبدالله القبيسي تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وقال: نحن على موعد مع حدث رياضي كبير يحمل اسماً غالياً على قلوبنا، ويجمع نخبة الفرسان والفارسات ونأمل التوفيق للجميع وأداء مستوى يليق باسم السباق ورياضة الفروسية في دولة الإمارات.

وأكد محمد علي الحضرمي، إنابةً عن مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اكتمال الاستعدادات لتنظيم واستضافة السباق، وأوضح أن قوائم التسجيل الأولى تضمنت 146 فارساً وفارسة، موجهاً الشكر إلى جميع الشركاء، والفرق العاملة في العناية بالخيول، ونظام التوقيت، والذكاء الاصطناعي، والتعليم والتطوير، والاستدامة، وقناة ياس، ووسائط الإعلام المختلفة.

حفل الافتتاح

وعقب نهاية المؤتمر شهدت القرية حفل الافتتاح الرسمي لكأس رئيس الدولة للقدرة بعروض شيقة ومبهرة من فرق العيالة والفتيات الصغار تخللها فيلم وثائقي عن القرية وكأس صاحب السمو رئيس الدولة التي أقيمت على مدى 25 نسخة وأوبريت تناول أهل الخيل وقصائد تمجد مسيرة الإنجازات السابقة لرياضة الفروسية والتي تحققت بدعم القيادة الرشيدة.





