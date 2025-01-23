فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز تنطلق اليوم

تنطلق اليوم فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، وهي ثاني البطولات الدولية من فئة الأربع نجوم بالموسم حتى الآن، وتبدأ منافساتها يوم غد وتتواصل حتى الأحد المقبل، وينظم البطولة نادي أبوظبي للفروسية، ويرأس اللجنة المنظمة علي حسن الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برعاية لونجينن، مجلس أبوظبي الرياضي، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ونادي أبوظبي للفروسية.

وتشتمل البطولة على 22 منافسة دولية، منها 12 منافسة من فئة الأربع نجوم، وتقام جميعاً في أرض الميدان الرئيس المغطى، ومجموع جوائزها 259.000 يورو، منها 105.500 يورو قيمة الجائزة الكبرى للبطولة، وتأتي منافسات الـ4 نجوم بمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين، والجولة الواحدة مع جولة تمايز، والجولتين في منافسة الجائزة الكبرى التي تتضمن الجولة التأهيلية الثالثة، من أربع جولات تستضيفها الإمارات ضمن بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز (سويسرا 2025)، وتصمم منافساتها بحواجز يتراوح ارتفاعها من 120 سم، في المنافسة الترحيبية التي ستقام عند الساعة التاسعة والنصف صباح يوم غد (الجمعة)، إلى الارتفاع 155 سم في منافسة الجائزة الكبرى في ختام البطولة أمسية الأحد المقبل.

وتتزامن مع الحدث الرئيس، 10 منافسات دولية أخرى تقام في الميدان الخارجي، ومن ضمنها بطولة دولية من 4 منافسات تأهيلية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 و7 سنوات، من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمعدل منافستين لكل فئة عمرية، وبمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 120 سم للخيول عمر 6 سنوات، وعلى حواجز الـ125 للخيول عمر 7 سنوات، والمنافسة الدولية الثانية لخيول القفز الصغيرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز ارتفاعها 125 سم للخيول عمر 6 سنوات، وعلى حواجز الـ130 سم للخيول عمر 7 سنوات، ومجموع جوائزها 18.000 يورو.