نهيان بن مبارك يتوّج الإيطالي غيدو بلقب «الشراع الدولية لقفز الحواجز»

توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفارس الإيطالي غيدو غريمالدي بكأس النسخة الثامنة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، والتي شهدها نادي أبوظبي للفروسية، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برعاية لونجين، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الشراع فارم، مجلس أبوظبي الرياضي، ماجستيك، نادي أبوظبي للفروسية، نيرفانا، كيبون، جمعية الإمارات للخيول العربية، إكواترانس، بوليسورث، (ايه ام إي أيه)، هوف، غلانس، أيه إم إي أيه باور وغيرها.

وتزامن مع البطولة الرئيسة، دولية الشراع لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة؛ تأهيلي خيول القفز الصغيرة من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وبلغ عدد المشاركين بالبطولات 169 فارساً وفارسة من 35 دولة.

وشهد مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى إلى جانب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس البطولة، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعي كأس الجائزة الكبرى.