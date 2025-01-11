منافسة شرسة في تحدي كأس ولي عهد دبي للقدرة

تتجه الأنظار صباح اليوم إلى النسخة الـ17 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم التي تستضيفها مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم برعاية «إعمار العقارية»، وتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة شرسة بين نخبة الفرسان من مختلف إسطبلات الدولة للفوز باللقب الأغلى في مسك ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

ويقام السباق الرئيس في ختام مهرجان القدرة الذي يقام سنوياً احتفاء بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها سموه العديد من الإنجازات العالمية، وتثميناً للإسهامات الجليلة التي ظل يقدمها سموه لهذه الرياضة سيراً على خطى والده «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

النسخة الماضية

وتتطلع إسطبلات MRM إلى المحافظة على اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تورك» بزمن قدره 4:05:26 ساعات، فيما حل وصيفاً للنسخة الماضية الفارس زايد محمد المهيري على صهوة «كاستلبار كروسير» لإسطبلات F3، تلاه في المركز الثالث الفارس راشد سعيد ملهوف على صهوة «دونكان» لإسطبلات M7.

وتم تقسيم السباق الذي ينطلق في الساعة 6:30 صباحاً إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 25 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

وأقيمت في مقر السباق، أمس، إجراءات قياسات الأوزان والفحص البيطري للخيول المشاركة تمهيداً للمشاركة في السباق، حيث اشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس أو الفارسة 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة، خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

محطة الختام

ويصل مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة إلى محطته الختامية بعد أن شهدت مدينة دبي الدولية للقدرة منافسات مثيرة في الأيام الماضية تألقت من خلالها إسطبلات M7 بحصد لقبين، هما كأس السيدات، وكأس اليمامة، حيث دشنت الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز على صهوة الجواد «بولي» انتصارات إسطبلات M7 بعد فوزها بلقب كأس السيدات لمسافة 101 كلم في مستهل فعاليات المهرجان، لتحافظ إسطبلات M7 على اللقب للعام الثاني، فيما احتلت الوصافة سارة محمد على صهوة الجواد «رشوز ليتينانت» لإسطبلات ABH للقدرة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة فاطمة محمد إبراهيم على صهوة الجواد «ويلومير إنكور» لإسطبلات M7.

الإسطبلات الخاصة

وفي ثاني محطات المهرجان، فازت الفارسة ميثاء القبيسي من إسطبلات زعبيل بكأس الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم على صهوة الفرس «بيكنيك بارك باريسيان داون»، بينما احتلت المركز الثاني الفارسة ليلى محمد المرزوقي على صهوة الفرس «غولديكا فولي» لإسطبلات الكمدة للقدرة، وحقق المركز الثالث الفارس مايد عادل الحوسني على صهوة الفرس «ديلهيا دي ميروس» لإسطبلات السراب للقدرة.

كأس اليمامة

وواصلت إسطبلات M7 التألق بعد إحراز الفارسة الأورغويانية لوبا ليوني على صهوة «رو جينيرالا» كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كلم، وجاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «ران سام» لإسطبلات F3، بعد صراع ساخن بفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثالث الفارس عبدالله محمد حسن الحمادي، الذي امتطى صهوة الفرس «ستيرلينعز سفاري» لإسطبلات الريف عجبان.

391

وشهد مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة خلال الأيام الماضية 391 مشاركة في السباقات الثلاثة، حيث شاركت 113 فارسة في كأس السيدات بمستهل سباقات المهرجان لمسافة 101 كلم، وشهد كأس الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم مشاركة واسعة بواقع 172، فيما سجل كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كلم 106 مشاركات، ومن المتوقع أن يواصل المهرجان تسجيل الأرقام المميزة في السباق الختامي الذي سيقام اليوم.