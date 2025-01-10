في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة.. إسطبلات M7 تنتزع كأس اليمامة

واصلت إسطبلات M7 التألق في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بعد إحراز الفارسة الأورغويانية لوبا ليوني على صهوة «رو جينيرالا» كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كلم، الذي أقيمت منافساته يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 106 فرسان وفارسات من مختلف إسطبلات الدولة.

ورفعت إسطبلات M7 رصيدها إلى لقبين في المهرجان بعد تتويج الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز بلقب كأس السيدات في السباق الافتتاحي لتضيف لوبا ليوني اللقب الثاني في خزائن M7 بإحرازها كأس اليمامة رغم احتلالها المركز 31 في المرحلة الأولى والمركز 18 في المرحلة الثانية قبل أن تقلص الفارق في المرحلة الثالثة بصعودها إلى المركز الرابع لتحسم اللقب في المرحلة الرابعة والأخيرة بزمن قدره 4.17.10 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «ران سام» لإسطبلات F3 مسجلاً زمناً قدره 4.17.17 ساعات بعد صراع ساخن بفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثالث الفارس عبدالله محمد حسن الحمادي الذي امتطى صهوة الفرس «ستيرلينعز سفاري» لإسطبلات الريف عجبان.

وبعد ختام السباق، قام أحمد الكعبي نائب مدير نادي دبي للفروسية بتتويج الفائزين، حيث تسلمت البطلة الكـأس الذهبية، والوصيف الكأس الفضية، والحائز على المركز الثالث الكأس البرونزية، كما حصلت البطلة على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم، والوصيف 180 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم، ونال الفائز بالمركز الرابع 50 ألف درهم، والخامسة 35 ألف درهم، وحصل الفائزون من المركز السادس وحتى المركز العاشر على جائزة نقدية بقيمة 30 ألف درهم، ومن المركز الحادي عشر حتى المركز الرابع والعشرين حصل كل فائز على 15 ألف درهم.

وأعربت البطلة لوبا ليوني عن فخرها بإحراز أول لقب لها في تاريخ مشاركتها بسباقات القدرة والتحمل في الإمارات، وقالت إن الفوز تحقق في مهرجان يعد من أضخم المهرجانات على مستوى سباقات القدرة والتحمل في العالم خاصة في كأس اليمامة للأفراس، والذي يحمل اسم الفرس البطلة التي امتطى صهوتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عندما توج سموه بلقب بطولة العالم في نورماندي بفرنسا عام 2014، مشيدة بالتنظيم المميز للمهرجان ،متوجهة بالشكر إلى المدرب محمد السبوسي وإلى جميع أفراد وطاقم إسطبلات M7.

وأبدى الوصيف راشد المهيري سعادته الكبيرة باعتلاء منصة التتويج في مناسبة غالية وكبيرة على قلوب الجميع، خاصة وأنه لأول مرة يحصد أحد المراكز الثلاثة الأولى في سباق الأفراس، وأضاف لـ«البيان» إن الفرس «ران سام» من الخيول الجديدة التي أثبتت بأنها رقم صعب بعد المستوى المميز الذي قدمته والسرعات العالية مما قاد إلى تقليص الفارق في كأس اليمامة والذي يحمل اسماً تاريخياً في سباقات القدرة والتحمل.

من جانبه، قال عبدالله الحمادي الفائز بالمركز الثالث إن شعوره لا يوصف باعتلاء منصة التتويج في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بعد إحراز المركز الثالث على صهوة الفرس «ستيرلنغز سفاري» في السباق الذي وصفه بأنه ممتع وقوي، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد مهدياً اللقب إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، مالك إسطبلات الريف عجبان وإلى كل محبي هذا الشعار.