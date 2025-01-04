بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة اليوم

تشهد قرية بوذيب العالمية للقدرة عند السادسة والنصف من صباح اليوم سباق النسخة الأولى من بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل للفرق والفردي لمسافة 121 كلم، بمشاركة 138 فارساً وفارسة و8 فرق تمثل 14 دولة، ويتنافس المشاركون على جوائز مالية قيمة بإجمالي يتجاوز المليون درهم.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، إن دولة الإمارات ظلت حريصة على تطوير رياضات الفروسية، ونشر ثقافتها وفق أفضل الممارسات العالمية، ما وضعها في المقدمة، وذلك باهتمام ورعاية قيادتها الرشيدة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتوجه الريسي بالشكر والتقدير إلى المجموعة الإقليمية السابعة التابعة للاتحاد الدولي للفروسية على الثقة الكبيرة في دولة الإمارات لاستضافة البطولة، وقال: «اعتماد البطولة ضمن الأجندة الدولية يعتبر تأكيداً على قدرة الإمارات التنظيمية ونجاحاتها السابقة، لما تتمتع به من مرافق عصرية ومنشآت عالمية، ونتطلع معاً أن تقدم البطولة إضافة نوعية تدعم مسيرة هذه الرياضة النبيلة، لما تمثله من إرث تاريخي لدى شعوبنا».