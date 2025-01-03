14 دولة في بطولة المجموعة السابعة للقدرة

كشفت اللجنة المنظمة لسباق المجموعة الإقليمية السابعة للفرق والفردي للقدرة لمسافة 121 كلم عن تفاصيل النسخة الأولى من السباق الذي يقام غداً بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمشاركة 128 فارساً وفارسة في الفردي و8 فرق من 14 دولة، وتم أمس حفل الافتتاح الرسمي للبطولة ورفع فرسان الإمارات والدول المشاركة أعلام بلادهم في طابور العرض على المسرح.

ورحب الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، مساء أمس، بالمشاركين في السباق، مشيداً بجهود المجموعة الإقليمية السابعة التي أطلقت المبادرة، ذاكراً أنهم يأملون أن يشكل السباق إضافة جديدة لرياضة القدرة في المنطقة. فيما أكد سلطان اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن اللجنة الفنية في المجموعة كانت وراء فكرة إطلاق البطولة، مشيداً بالترتيبات الاحترافية التي قامت بها قرية بوذيب لاستضافة الحدث والتجاوب الكبير من قبل الفرسان والفارسات.

ومن جانبه توجه كرستيانو لوزانو، رئيس لجنة القدرة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالشكر إلى المجموعة الإقليمية السابعة على مبادرتها بإطلاق البطولة التي بلا شك ستعزز من تطور المستويات الفنية للفرسان والفارسات بالمنطقة، معبراً عن سعادته بالتواجد في أبوظبي لمتابعة البطولة الجديدة.30.