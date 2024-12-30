تتويج الفائزين في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2024 - 2025»، مساء أمس، الفائزين بأشواط الثنايا المحليات والمهجنات الأصايل، ضمن اليوم الخامس من مزاينة الإبل، والتي تقام في ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين. حضر التتويج أحمد خلفان بالشاوي الغفلي، مسؤول ميدان اللبسة لسباقات الهجن، إلى جانب عدد من ملاك الإبل في الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهور مزاينات الإبل.

وسجلت النتائج في شوط ثنايا شرايا محليات لأبناء القبائل، فوز «منيحيف» لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «الهنوف» لمالكها محمد ثلاب حمد الهاجري، وفي المركز الثالث «بنت صوغان» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، وفي شوط ثنايا تلاد محليات لأبناء القبائل فازت «الذاير» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني «الغزيل» لمالكها أحمد إبراهيم خليل سيف القبيسي، وفي المركز الثالث «مزون» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، أما في شوط ثنايا مهجنات أصايل لأبناء القبائل حصدت المركز الأول «نجود» لمالكها ساري معيوف محمد ساري المنصوري، وفي المركز الثاني «الشامخة» لمالكها مبارك محمد سعيد حمد المنصوري، وفي المركز الثالث «بينونة» لمالكها سلطان مبارك سعيد حمد المنصوري.

وأظهرت النتائج في شوط ثنايا شرايا محليات لأبناء القبائل «أهل المنطقة» فوز «حلوه» لمالكها جمعة سعيد عبيد بدر العليلي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «ثروة» لمالكها محمد سالم علي بن سميط آل علي، ونالت المركز الثالث «غلا» لمالكها مصبح جاسم مصبح الرايحي العليلي.