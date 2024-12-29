محمد بن راشد بن محمد بن راشد لـ«البيان»: توجيهات «فارس العرب» وراء التميز والريادة

أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن فخره واعتزازه بتخرجه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، ونيله سيف الشرف والتفوق العام، وقال سموه في تصريحات لـ«البيان»: إن فرحته كبيرة باحتفاء الإمارات قيادة وشعباً بهذه المناسبة، بما حققه باسم الدولة، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب»، على الدعم الكبير وتوجيهاته المستمرة، التي تعد بمثابة نبراس يضيء الطريق نحو التميز والريادة وتحقيق المركز الأول.

جاء ذلك على هامش احتفال مدينة دبي الدولية للقدرة باستضافة كأس الإنتاج المحلي للقدرة، بمناسبة تخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، ونيله سيف الشرف والتفوق العام.

وأضاف سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم أنه تعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العديد من الدروس والصفات، أبرزها العطاء من أجل الوطن وإسعاد الناس، وخدمة الآخرين، متمنياً أن يكون ما حققه في كلية «ساندهيرست» باسم الإمارات دافعاً لشباب الوطن، لتحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

تتويج الفائزين

وتوج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في النسخة الأولى من كأس الإنتاج المحلي، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وعدد من المسؤولين وجمهور من عشاق ومحبي الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

وفاز باللقب الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الفرس «ليدي دينا 16» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 3.36.43 ساعات، واحتل المركز الثاني زميله منصور خميس الشدي على صهوة الجواد «نيل أزارا 16» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 3.36.44 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد عبدالرحمن البستكي على صهوة الفرس «دولفينا» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 3.37.02 ساعات.

وحقق المركز الرابع الفارس ياسر عبدالكريم محمد على صهوة «ديل 12» لإسطبلات سلطان هزاع الدرمكي الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3.37.15 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس عبدالعزيز قاسم على صهوة الجواد غياث لإسطبلات بدر الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3.38.53 ساعات.

فخر واعتزاز

وأعرب الفارس راشد المهيري بطل السباق عن فخره واعتزازه بالتتويج بلقب النسخة الأولى من سباق كأس الإنتاج المحلي، مما يعني له الكثير في مشواره الواعد برياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل لا سيما أن السباق يقام احتفاء بمناسبة تخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، ونيله سيف الشرف والتفوق العام، مؤكداً أن تسلم الكأس الذهبية من يد صاحب الإنجاز سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم يعد بمثابة حافز نحو تحقيق مزيد من النجاحات.

‏وأشاد المهيري بأداء الفرس البطلة خاصة أنه كان واثقاً بقدراتها وإمكاناتها في التفوق، بعد أن سبق له أن امتطى صهوتها في الوثبة، متمنياً أن يواصل حصد الألقاب مع إسطبلات F3 في الاستحقاقات المقبلة، أبرزها مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يقام في مستهل العام الجديد.

شكر وعرفان

من جانبه تقدم الوصيف منصور الشدي بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعم رياضة الفروسية وسباقات القدرة، والذي يترجمه إقامة سباق الإنتاج المحلي، مبدياً سعادته الكبيرة باعتلاء منصة التتويج في الحدث، الذي يقام على شرف تخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة ونيله سيفي الشرف والتفوق العام.

وأضاف الشدي، أن إنجاز إسطبلات F3 بإحراز المركزين الأول والثاني ضاعف سعادتهم في السباق، الذي يشكل دعماً إضافياً لرياضة الفروسية خاصة على مستوى الإنتاج المحلي في الدولة، لافتاً إلى أنهم يتطلعون إلى مزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.

شارك 119 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة، في كأس الإنتاج المحلي للقدرة، الذي نظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وانقسم السباق إلى 4 مراحل؛ المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم «المسار الأصفر»، التي تصدرها منصور الشدي، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم «المسار الأحمر»، التي تصدرها مصعب بالقيزي الفلاسي، والمرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم «المسار الأزرق»، التي تصدرها أحمد البستكي، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض»، التي حسمها راشد المهيري.

يقدّر إجمالي الجوائز المالية في سباق كأس الإنتاج المحلي للقدرة، 620 ألف درهم، حيث ينال الفائز بالمركز الأول جائزة نقدية بقيمة 150.000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 130.000 درهم، والفائز بالمركز الثالث 110.000 درهم، والفائز بالمركز الرابع 50.000 درهم، ومن المركز السادس إلى المركز العاشر يحصل كل فائز على 30.000 درهم، ومن المركز 11 إلى المركز الـ20 يحصل كل فائز على 15.000 درهم.