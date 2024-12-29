مهرجان محمد بن زايد للهجن.. 14 عاماً من التميز

يجسد مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل، الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد على مدار 14 عاماً من القيادة الرشيدة، حيث يعد الكرنفال التراثي من أبرز المهرجانات الخليجية للهجن ويستقطب سنوياً العديد من المشاركات في كل نسخة بما فيها النسخة الحالية التي تشهد مشاركة آلاف المطايا على ميدان اللبسة بأم القيوين.

ويحط المهرجان رحاله سنوياً في أحد ميادين الهجن العريقة في الدولة وهي ميدان السوان برأس الخيمة والذيد بالشارقة والتلة في عجمان واللبسة بأم القيوين، ويعد الحدث بمثابة كرنفال تراثي لما يتضمنه من فعاليات مختلفة أبرزها منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي.