انطلاق مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن بأم القيوين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت صباح أمس على أرضية ميدان اللبسة في أم القيوين، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة «اللبسة 2024 - 2025» بمشاركة واسعة، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 6 أيام وتدور منافساته لفئات «الحقايق» و«اللقايا» و«الإيذاع الثنايا» و«الحول» و«الزمول».

وتتنافس خلال المهرجان «هجن الجماعة»على الجوائز العينية والنقدية القيمة والتي تشارك للمرة الأولى مع 174 شوطاً و12 رمزاً، بالإضافة إلى 10 أشواط تم تخصيصها للسباق التراثي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات الفترة المسائية، والتي خصصت للسباق التراثي بمشاركة واسعة لأبناء الإمارات والجاليات المقيمة على أرض الإمارات، كما شهد المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل.

وفاز حمدان الطبيب معيوف العرياني بناموس الشوط الأول على ظهر «لفان» بعد وصوله إلى المركز الأول بزمن قدره 3:05:53 دقائق، وفي الشوط الثاني فاز محمد عبدالله هلال بو إبراهيم بالمركز الأول على ظهر «عناب» وبتوقيت قدره 3:02:57 دقائق، وجاءت بقية النتائج كالتالي: الشوط الثالث «دبي العابر» الكسز بزمن قدره 3:24:46 دقائق، والشوط الرابع فاز «سلهود» مريم طارق عبدالله الحمادي بزمن قدره 3:19:70 دقائق، والشوط الخامس «مبلش» حمدان فرحان مصلح الأحبابي بزمن بلغ 3:13.28 دقائق، والشوط السادس «حمرون» الكسندر اوستروالد بتوقيت بلغ 3:47:39 دقائق، والشوط السابع «نجد» عبيد خالد حمد المزروعي بزمن قدره 3:12:20 دقائق، والشوط الثامن «الساعي» علي خالد حمد بوهليبة بتوقيت قدره 3:13:33 دقائق، والشوط التاسع «هملول» مطر محمد راشد بالضبيعة الكتبي بتوقيت بلغ 3:10:30 دقائق، وفي الشوط العاشر والأخير فاز محمد سعيد خليفة الغفلي على ظهر «عذاب» بالمركز الأول والناموس بعد وصوله في 3:30:6 دقائق. وبعد ختام السباقات توج عبدالله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن، الفائزين.

ومن المنتظر أن تكون البداية صباح اليوم مع أولى فئات الصغار وسن السرعة والمفاجآت «الحقايق» و20 شوطاً، وفي الفترة المسائية ستبدأ المنافسات التراثية و10 أشواط، ستدور تحدياتها بين أبناء الإمارات والفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، وفي اليوم الثاني ستواصل الحقايق مشوارها مع 25 شوطاً في الفترة الصباحية، و15 للمسائية والتي ستشهد تحدي الرموز، ورمزي الأبكار والجعدان والتنافس على الكؤوس التي سيفوز بها حامل الناموس، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون درهم لكل من يحرز لقباً بأشواط الأبكار، ومليون درهم لأشواط الجعدان.