النسخة الأولى من كأس الإنتاج المحلي للقدرة تنطلق السبت

بمناسبة تخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، ونيله سيفي الشرف والتفوق العام، ينظم نادي دبي للفروسية كأس الإنتاج المحلي للقدرة.

ويتأهب صفوة من الفرسان من أفضل إسطبلات سباقات القدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في النسخة الافتتاحية من كأس الإنتاج المحلي للقدرة، والتي تحتضنها مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بعد غد السبت، وتبلغ مسافة السباق 101 كم، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأعلن نادي دبي للفروسية عن جوائز الفائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 150.000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 130.000 درهم، والفائز بالمركز الثالث 110.000 درهم، والفائز بالمركز الرابع 50.000 درهم، ومن المركز السادس إلى المركز العاشر يحصل كل فائز على 30.000 درهم.

ومن المركز 11 إلى المركز الـ 20 يحصل كل فائز على 15.000 درهم.

باقة منوعة

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم باقة منوعة من السباقات والفعاليات، أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، والذي يتضمن 4 سباقات مختلفة الفئات والمسافات، وهي: سباق السيدات لمسافة 101 كلم، يوم 18 فبراير المقبل، يليه سباق الإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، فيما يتضمن اليوم الثالث من المهرجان سباق «جميلتي» للأفراس لمسافة 119 كلم، ويختتم بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كم، يوم 22 فبراير.

وستتأهب مدينة دبي الدولية للقدرة، لاستضافة المهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي سينطلق يوم 7 يناير، عبر سباق السيدات لمسافة 101 كلم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، ثم كأس «اليمامة» للأفراس لمسافة 119 كلم، ويختتم بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، يوم 11 يناير.