أعشق الفروسية.. ودبي علامة فارقة في سباقات الخيل

لم يكن شغف اللاعب الإيراني سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي محصوراً على حب الساحرة المستديرة في المستطيل الأخضر، وإنما احتلت رياضة الفروسية مكانة خاصة في قلبه لاسيما وأن حب الخيل توارثه من عائلته، حيث يملك مجموعة من الخيول في بلده ويحرص على متابعة أقوى السباقات في مختلف أنحاء العالم من بينها كأس دبي العالمي الأمسية الأغلى في عالم سباقات الخيل.

وحرص أزمون على زيارة مضمار ميدان في دبي بعد ختام الجولة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين لمشاهدة تدريبات الخيول في الصباح الباكر، حيث قضى أوقاتاً ممتعة في المضمار العالمي الذي نال على إعجابه الكبير كما التقى بعدد من الفرسان والمدربين لمعرفة تفاصيل أكثر عن السباقات التي تحتضنها دبي.

وكشف سردار أزمون أن علاقته بالخيل وثيقة ترتبط بثقافة وتقاليد بلده وحب الخيل يسري في دمه، حيث يملك 65 خيلاً ولديه مزرعة خاصة بالخيول، مشيراً إلى أن حب الخيل متوارث لديه في العائلة من جده إلى والده وعمه قبل أن ينتقل عشق الخيول إليه رغم ارتباطه في الجانب الآخر مع الساحرة المستديرة، لذلك يحرص عند العودة إلى بلده على الذهاب إلى مزرعته في الشمال الإيراني للاطمئنان على خيوله.

وأبدى أزمون إعجابه الكبير بالبنية التحتية الرياضية لسباقات الخيل في الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص، لاسيما مضمار ميدان العالمي الذي يعكس المكانة الرائدة لدبي بفضل ما تحظى به هذه الرياضة العريقة من دعم واهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مما أسهم في جعل دبي وجهة عالمية مميزة في عالم سباقات الخيل.

وعن زيارته إلى مضمار ميدان لمشاهدة الخيول بعد نحو 10 ساعات على مباراة الديربي الأخيرة بين شباب الأهلي والوصل والتي فاز فيها «الفرسان» بثلاثية، قال أزمون إنه يرى أن مشاهدة الخيول في المضمار هو المكان الأنسب له بعد المباريات الصعبة والكبيرة، لافتاً إلى أنه لا يملك خططاً حالياً للمشاركة في سباقات الخيل بسبب ارتباطه مع فريقه وقد تكون لديه خطط مستقبلية.



الكأس العالمي

وكشف أزمون أنه يتابع بصورة سنوية كأس دبي العالمي الذي تقام فعالياته في مضمار ميدان، ورغم تواجده في إيطاليا وألمانيا في السنوات الماضية مع فريقي روما وباير ليفركوزن إلا أنه لا يفوت فرصة مشاهدة الحدث العالمي، وقال:

أعتقد بأن كأس دبي العالمي يعد الحدث الأفضل على مستوى العالم في سباقات الخيل من مختلف الجوانب، وهو من المحطات الفارقة في عالم سباقات الخيل كونه يقام وفق أعلى المعايير الاحترافية التي تحظى برضا وإعجاب كافة الملاك والمدربين.

وأشاد أزمون بما تقدمه دبي للعالم من خدمات مميزة ومعالم ساحرة، وأضاف: إن دبي تعد واحدة من أجمل المدن الساحرة في العالم، ويشعر بالراحة مع عائلته فيها خاصة في ظل ما تتميز به من أمن وأمان، معرباً عن سعادته بالتعامل الراقي وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من المواطنين في الإمارات.

وانضم اللاعب الدولي الإيراني إلى فريق شباب الأهلي في أواخر يوليو الماضي قادماً من نادي باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني والذي أعاره في الموسم الماضي إلى روما الإيطالي، ويملك اللاعب حالياً في رصيده 9 أهداف بواقع 7 أهداف في دوري أدنوك للمحترفين وهدفين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.