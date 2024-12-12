كأس رئيس الدولة للقدرة تنطلق في «بوذيب» اليوم

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، اليوم، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100.30 كلم، في فاتحة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والذي يشتمل على 4 سباقات هي سباق السيدات الذي ينطلق غداً الجمعة لمسافة 100 كلم، وسباق العمالقة بعد غدٍ السبت لمسافة 100 كلم، ثم السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم الذي يقام الأحد المقبل.

وينظم سباقات المهرجان اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويعتبر من الفعاليات المهمة بقرية بوذيب وظل يشهد منافسات قوية ومثيرة، حيث يعتبر هدفاً لمختلف الإسطبلات عبر سباقاته التي تشمل 4 فئات.

وتبلغ مسافة المرحلة الأولى لسباق الإسطبلات الخاصة 30.10 كلم ورسمت باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20.20 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.