نجاح كبير للتمهيدي الثاني لماراثون «عيد الاتحاد» للهجن

حقق خليفة أحمد المزروعي المركز الأول على المطية «الغزال» بزمن وقدره 10.34.73 دقائق، في الفئة العمرية 15 إلى 18 عاماً، ضمن السباق التمهيدي الثاني لماراثون عيد الاتحاد للهجن، الذي نظمته بنجاح كبير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دورة المرموم في نادي دبي للهجن.

أما في الفئة العمرية 19 إلى 29 عاماً، فقد حقق سهيل محمد الحميري المركز الأول على المطية «ضنون» بزمن وقدره 10.31.60 دقائق.

وفي الفئة العمرية من 30 سنة فما فوق، حقق خالد علي النعيمي المركز الأول على المطية «ضاري» بزمن وقدره 11.04.75.

وقال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: يُعد ماراثون عيد الاتحاد للهجن حدثاً رياضياً وتراثياً في آن معاً، وهو يسهم في الارتقاء بمكانة الرياضات المرتبطة بالهجن في تاريخنا وثقافتنا الإماراتية العريقة، ويعكس شغف أبناء الإمارات بهذا الموروث الأصيل. السباق التمهيدي الثاني يشكل خطوة مهمة في الوقوف على جاهزية المشاركين، استعداداً للنهائي في يناير المقبل.

وأشار مدير إدارة بطولات فزاع، إلى أن الأرقام المسجلة في الماراثونات التمهيدية، تعطي مؤشراً حقيقياً وواضحاً للجاهزية العالية للمشاركين وللمطايا على حد سواء، كما أنه يمنحنا فكرة أن النهائي سيشهد منافسة كبيرة في مختلف الفئات.