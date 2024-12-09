الإمارات تستضيف بطولة المجموعة السابعة للقدرة والتحمل

تستضيف دولة الإمارات بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل للفرق والفردي في قرية بوذيب العالمية بالختم بأبوظبي يومي 3 و4 يناير المقبل، التي تنظمها القرية بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالتعاون مع المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية. وتشهد البطولة مشاركة فرسان وفارسات من 18 دولة.

واعتمد الاتحاد الدولي للفروسية البطولة رسمياً ضمن أجندته السنوية، بما يعزز قوتها وأهميتها، وسيتم تنظيمها سنوياً بين دول المجموعة.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن دولة الإمارات بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة تستضيف البطولة في نسختها الأولى بالثقة الكبيرة من الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية السابعة في مكانتها العالمية المرموقة، ومرافقها المتطورة وبنيتها التحتية العصرية لاستضافة كبرى البطولات الدولية بأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح اللواء الدكتور أحمد الريسي أن اتحاد الإمارات للفروسية حريص على توفير جميع مقومات الاستضافة، والمتطلبات الداعمة لنجاحها بالتعاون مع المجموعة الإقليمية السابعة، إضافة إلى ما تمثله المنافسة القوية المتوقعة من مؤشرات على تطور رياضة القدرة في المنطقة.

وأكد أن فرق العمل بدأت التجهيز للحدث الكبير بأعلى المعايير الاحترافية، لضمان نجاح البطولة وتميزها في ظل المشاركة الكبيرة المتوقعة من فرسان وفارسات الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية السابعة.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي إن قرية بوذيب العالمية تملك أفضل الإمكانات والمرافق والتجهيزات والترتيبات المتكاملة لاستضافة الحدث، ونجاحه، على غرار تميزها في استضافة البطولات والفعاليات العالمية لا سيما بطولة العالم للقدرة في 2023، بمستوى كبير من الاحترافية والجودة التنظيمية التي حظيت بالإشادة من مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية والدول المشاركة.