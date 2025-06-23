فرسان الإمارات يخطفون أضواء «كومبيان الدولي للقدرة بفرنسا»

خطف فرسان الإمارات الأضواء في مهرجان كومبيان الدولي للقدرة في فرنسا، بعد احتكارهم المراكز الأولى لأهم سباقات المهرجان، التي أقيمت على مدار 3 أيام، بمشاركة واسعة من نخبة الفرسان والفارسات من أوروبا، ومختلف دول العالم.

وحصد فرسان إسطبلات F3 نصيب الأسد، بعد أن تألقوا في ختام سباقات القدرة بهيمنتهم على المراكز الأولى، إضافة إلى تدشين فرسان إسطبلات M7، وإسطبلات MRM المهرجان بانتصارات مهمة، ضمن فعاليات الافتتاح للمهرجان، ليؤكد فرسان الإمارات جاهزيتهم الكبيرة لأهم الاستحقاقات المقبلة، بعد الحضور المميز في أحد أهم المحافل الأوروبية في سباقات القدرة.

وتمكن الفارس إبراهيم الشامسي من تحقيق لقب سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كيلو متراً، بعد أن حافظ على وجوده ضمن المجموعة المتصدرة، منذ بداية السباق قبل أن يحسم اللقب في المرحلة الرابعة والأخيرة على صهوة «اس ام اسبيرانزا» لإسطبلات F3، فيما جاءت زميلته في الإسطبل الفرنسية كارلا كوستي وصيفة على صهوة «رازوباك تاغاريان» لإسطبلات F3، وجاءت ثالثة مواطنتها وزميلتها في الإسطبل، كلوي كايولا شوارتز، على صهوة «جومرا دو لوراغي»، ليحتكر فرسان إسطبلات F3 المراكز الثلاثة الأولى من السباق بجدارة.

كما تمكن الفارس ماجد المهيري من انتزاع لقب السباق للمسافة ذاتها 120 كيلو متراً، محققاً المركز الأول على صهوة «كاستليار شازام» لإسطبلات F3، واحتل الوصافة الفارس عبدالله العامري على صهوة «تشا ال باكينو» لإسطبلات F3، فيما جاءت الفارسة الفرنسية ليا فانديكيرخوف في المركز الثالث من ذات الإسطبل.

وتأتي هذه الانتصارات المميزة عقب تألق فرسان الإمارات وإسطبلات الدولة، ضمن فعاليات اليوم الأول من المهرجان بفوز الأرجنتيني مانو يير من إسطبلات «M7» بلقب سباق 160 كلم الافتتاحي، وإحراز الفارس سيف المزروعي من إسطبلات MRM الوصافة، وفوز الفارس علي الفلاسي من إسطبلات «M7» ثالثاً قبل أن يهيمن فرساننا من إسطبلات F3 على سباق اليوم الثاني.