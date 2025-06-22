إسطبلات M7 تتوج بلقب 160 كلم في سباق كومبيان

واصلت إسطبلات الدولة وفرسانها التألق في البطولات الأوروبية بعد أن حلقت إسطبلات «M7» بلقب سباق كومبيان الدولي لمسافة 160 كلم في فرنسا، بمشاركة 29 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم. وتوج الفارس الأرجنتيني مانو يير بالمركز الأول ممتطياً صهوة «ديفا دي جاليما» لإسطبلات «M7»، تلاه في المركز الثاني الفارس سيف المزروعي على صهوة «أبيلا دي لينسلوس» لإسطبلات MRM، واحتل المركز الثالث الفارس علي الفلاسي على صهوة «لا ماجوري» لإسطبلات M7.

ويُعد السباق أولى محطات مهرجان كومبيان الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، وتتواصل منافساته عبر سباقات 120 كم و100 كم، وتأتي مشاركة فرسان الإمارات وإسطبلات الدولة في إطار الاستعدادات لأهم الاستحقاقات والبطولات المقبلة؛ أبرزها بطولة العالم للخيول الصغيرة ومونديال الشباب الناشئين.