الزبيبي بطل «الجائزة الكبرى» في «دولية الباهية» لقفز الحواجز

أحرز الفارس السوري أسامة الزبيبي، لقب «الجائزة الكبرى» في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز في أبوظبي، وأقيمت فعاليات البطولة التي اختتمت، أول من أمس، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برعاية لونجين وإسطبلات الشراع، وشهد منافسات الجائزة الكبرى وتوج الفائزين معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعبدالعزيز المرزوقي، رئيس البطولة.

ونجح الزبيبي مع الفرس «فيرست كوين» في الفوز بحواجز 145 سم محققاً 43.81 ثانية، وحصد الفارس العراقي فالح الدليمي مع «ليدي بلوكس»، لقب المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى بحواجز 140 سم، وأحرزت الفارسة القبرصية آنا شربانوفا مع «دايموند ليق»، لقب منافسة الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز 120 سم.