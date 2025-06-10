«إيست أفينيو» يستعيد الانتصارات في مضمار شرشل داونز

حقق الجواد «إيست أفينيو» لجودلفين فوزه الأول منذ تتويجه بسباق بريدرز فيوتشرتي للفئة الأولى في أكتوبر، بعد أن هيمن على لقب سباق «مات وين ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1700 متر على مضمار شرشل داونز في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق مهر جودلفين اللقب بقيادة الفارس لويس سيز وإشراف المدرب بريندان والش، مسجلاً زمناً قدره 1.42.12 دقيقة بفارق نصف طول عن «برنجهام سكوير» فيما حل ثالثاً «كول بيتل».

وكان «إيست أفينيو» قد خسر بفارق أنف فقط في سباق «بلو غراس» للفئة الأولى في أبريل، وعاد إلى مضمار لويفيل بعد حلوله ثامناً خلف «سوفرينتي» في ديربي كنتاكي، وهو السباق الذي شارك فيه أيضاً جميع منافسيه الثلاثة في سباق مات وين.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: «كنّا نولي «إيست أفينيو» تقديراً عالياً منذ كان في عمر السنتين، وكان مرشحاً قوياً في سباق بريدرز كب جوفينيل، لكن الأمور لم تسر كما ينبغي في ذلك اليوم، وقد تدرب بشكل رائع طيلة الشتاء مع بريندان، وكنا محبطين جداً بعد مشاركته في سباق ريزن ستار، الذي جعلنا نفكر في كيفية إعادته إلى مستواه المعهود».

وأضاف: قدم أداءً مميزاً في سباق بلو غراس وأظهر روحاً قتالية وصلابة، لكنه لم يكن مرتاحاً لأرضية الديربي.

وعودته اليوم إلى أرضية معتدلة أظهرت قدرته المبهرة. وتابع: برنامج سباقات خيول الثلاث سنوات يزخر بالفرص، يبدو أنه جواد يجيد مسافات الميل أو سبعة فيرلونغ لامتلاكه سرعة كبيرة، رغم أنه خسر فقط بفارق ضئيل في سباق بلغ طوله ميلاً وثمن الميل في بلو غراس، لدينا العديد من الخيارات، وربما ننظر في سباقات مثل هاسكل ستيكس، كما أثبت أنه جواد مميز.